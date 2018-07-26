Медведев назвал главные задачи в борьбе с онкологией в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний, передает ТАСС.
По словам Медведева, первоочередная задача в сфере борьбы с онкологией — "профилактика и ранняя диагностика". Он подчеркнул, что 10 лет назад обнаружить рак на ранних стадиях удавалось лишь в 16% случаев. Сейчас этот показатель составляет 56%.
"К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан, а с этого года у нас введён новый порядок проведения диспансеризации: теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг-обследование на самые распространенные виды онкологии", — сказал Медведев в ходе совещания о развитии онкопомощи населению.
Еще одной важной задачей Медведев называл развитие инфраструктуры — всем гражданам независимо от их месторасположения должны быть доступны самые современные методы диагностики. Именно поэтому, как он отметил, необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения.
Медведев также сообщил о возможном создании централизованной системы организации онкопомощи в регионах России. Особое внимание будет уделено лечению детей. В частности, для этого было принято решение расширить и реконструировать Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. По словам Медведева, там будет построен корпус ядерной медицины, который откроют в 2022 году.
Третьим направлением в развитии онкопомощи населению премьер-министр называл кадры. Он заявил, что в профильных центрах должны работать врачи самой высокой квалификации.
Комментарии
ну
примерно как со школой в суртайке
даешь высококвалифицированные кадры и онко - диагностические центры в каждом захолустье!
за мкад пусть выедет для начала и посмотрит на реальные расстояния и плотность населения за уральскими горами, чтоб такие задачи ставить.
осматривать они каждого собрались.. какими силами? на каком оборудовании? где деньги взять на всю эту роскошь? или как всегда - денег нет, но вы держитесь! И главное - отчитывайтесь что все отлично !