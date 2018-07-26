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Движение ограничат на участке проспекта Ленина в Барнауле в связи с ремонтом на тепловой сети, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии добавляют, что работы по перекладке участка тепловой сети М410 будут проводиться на улице Петра Сухова в районе жилых домов №195 и №154а/1 по проспекту Ленина.
"В связи с этим с 23:00 27 июля до 06:00 30 июля будет ограничено движение транспорта по двум третям проезжей части дороги на четной стороне проспекта Ленина в районе жилого дома №154а/1, по двум третям проезжей части на нечетной стороне проспекта Ленина в районе жилого дома №195 с 23:00 3 августа до 06:00 6 августа", — уточняют городские власти.
Горожан в связи с этим предупреждают о возможном затруднении дорожной ситуации на указанных участках.
Комментарии
Карту! карту движения обрисуйте!
Какую карту? Из трех полос 2 будут закрывать. Сначала по четной стороне, потом по нечетной.
а дорожники то вкурсе? а то там во всю асфальт катают!