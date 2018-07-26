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Новости

Полиция поставила на учет алтайских школьниц, зарубивших котенка

, ИА "Амител"
На родителей также составлен административный протокол

Фото: vk.com

Полиция Алтайского края поставила на профилактический учет двух несовершеннолетних девочек, снявших на видео убийство котенка, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе проверки установлено, что видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет установлены. В суд направлен материал с целью их помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю", — рассказал собеседник агентства.

На родителей составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка организует индивидуальную профилактическую работу с девочками.

Напомним, полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девочка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района. Активисты разместили петицию за принятие мер, которую за два дня подписали более 42 тысяч человек.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.07.2018 10:05
- гость -

ну хорошо

0  0
26.07.2018 10:24
- гость -

И это все?!

0  0
26.07.2018 10:25
Грантштейн


И всё?
Поживут в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю, и всё? Потом домой отпустят?
И папа с мамой уплатят штраф по административному протоколу, и всё?
Воистину, у нашего правосудия глаза завязаны.
Водила Финика двоих угробил и свободен, живодёрки тоже обошлись лёгким испугом.
Это запредельный уровень маразма властей...

0  0
26.07.2018 10:31
- гость -


26.07.2018 10:24
- гость -

И это все?!


Можешь съездить и руки сломать.

0  0
26.07.2018 10:35
Пузырек

А предложения какие - расстрелять их? На 10 лет в ПКТ? Думаю, что наказаны они уже достаточно. Вопрос в другом - поняли ли они?

0  0
26.07.2018 10:36
Вопрос

Папаша не боится,что дочки его зарубят?

0  0
26.07.2018 10:40
- гость -


26.07.2018 10:24
- гость -

Достаточно для того, чтобы не говорить об антинародной пенсионной реформе, пытках и убийствах, обнищании населения и о гаранте, который ничего не гарантирует...

0  0
26.07.2018 10:42
- гость -

ну а как их надо наказать? я не знаю

Вопрос в другом - поняли ли они?
---
нет конечно.
но главное не встать у них на пути, когда они вырастут

0  0
26.07.2018 10:42
Наталья




Папаша не боится,что дочки его зарубят?

+100500

0  0
26.07.2018 10:47
- гость -

Карму себе испортили, их конец будет ужасен - как у николашки кровавого, убившего 18000 кошек!

0  0
26.07.2018 10:47
- гость -

А предложения какие - расстрелять их?
вчера говорила пусть денег приюту Ласка дадут

0  0
26.07.2018 10:50
- гость -

26.07.2018 10:47
- гость -
Да хоть ста приютам - в головах-то от этого ничего не изменится. Ни у них, ни у родителей.

0  0
26.07.2018 10:56
Пузырек

Не оправдывая этих девочек, давать шанс всегда надо человеку. Была одноклассница, начала "взрослую" жизнь лет в 13. Были наркотики, работала "простигосподи". Сейчас мать 3-х детей, прекрасная семья, по крайней мере внешне. Ее надо было расстрелсть в 15?

0  0
26.07.2018 11:07
Грантштейн

26.07.2018 10:40
- гость -
Никто ни о чем не забыл, не надо тут врать.
28 июля всероссийский митинг против реформы.
Каждый день об этом новости.
Сотрудников ФСИН уже арестовали, никто тему не замылил.
А вы не в курсе, что можно одновременно уделять внимание нескольким проблемам?
А вот конкретно вы, отводите от живодерок внимание.

26.07.2018 10:56
Пузырек
Простите, торговля своим "пирогом" за деньги и расчленение животных - несколько разные степени зла, не находите?

0  0
26.07.2018 11:08
- гость -

Ничего они не поняли, скорее всего удивляются, почему на них все взъелись. Для этих деревенщин куры, гуси, свиньи, коровы, собаки, кошки - это все скотина, и их жизнь ничего не стоит. Котят они обычно топят, а тут голову отрубила, ну что такого, курицам же тоже рубят! Так что, вряд ли они раскаиваются в содеянном (родители в том числе), скорее просто удивляются этим странным цивилизованным людям, которые их осуждают.

0  0
26.07.2018 11:20
Бабуля

Вроде и дети,сложно придумать им наказание...Но дети вырастут и безнаказанность в детстве вероятно спровоцирует проступки..Отца в отставку однозначно,это лицо власти как ни как..А девочкам нужно дать общественные работы с животными..пусть в Ласке отработают ,пусть научаться милосердию и состраданию хотя бы там..

0  0
26.07.2018 11:22
- гость -

пусть в Ласке отработают

старая, ты не в себе? Ласка в Барнауле. девки в Бурлинском районе. ты их возить за свой счет будешь?

0  0
26.07.2018 11:28
- гость -


26.07.2018 11:22
- гость -
ноно! я не старая а мудрая
че возить? вы чего там куку.. денег кинуть ласке на карту и усе, ферштейн?.. че не понятного?

0  0
26.07.2018 11:30
- гость -

Отца в отставку=========а что, на его место очередь достойнейших из людей стоит? в этой деревне одни синяки остались. шило на мыло менять.

0  0
26.07.2018 11:32
- гость -

в этой деревне одни синяки остались. шило на мыло менять.
ну пральна. пусть все побудут

0  0
26.07.2018 11:36
Гость

А не боитесь,что они в Ласке потравят всех котов и собак?Да им к животным приближаться нельзя! Отработают они...Даже представить немыслимо,чтобы я в 15 лет на камеру рубила котенка!

0  0
26.07.2018 11:38
- гость -

26.07.2018 10:56
Пузырек
А что, ваша одноклассница кого-то убила, изувечила, наркотики распространяла? Вред, ИМХО, наносила себе самой, не более. Да и про девиц этих никто из адекватных людей не пишет, что их надо было расстрелять. Просто выражают сомнение, что в головах у них что-то может измениться. Увы.

0  0
26.07.2018 11:41
- гость -

Думаю не стоит выставлять в интернете фото таких Геростратов, ни к чему им лишняя слава. А то ведь дети дурные ради лайков сделают что хочешь и они только ждут чтобы их фото были везде.

0  0
26.07.2018 11:41
26.07.2018 11:36 Гость

о ..еще один читать не умеет

0  0
26.07.2018 11:42
- гость -

Можешь съездить и руки сломать.

А им судьба и без меня руки так сломает, что они этого котенка до конца жизни помнить будут. Ничего и никогда не проходит бесследно. Дело времени.

0  0
26.07.2018 11:47
гость

26.07.2018 11:07
Грантштейн

Скажите,если знаете ,во сколько митинг будет 28?

0  0
26.07.2018 11:47
Бабуля

гостью 11:22 НЕт(((я им и топор в руки не давала и воспитанием не занималась..Есть родители,если они не смогли взростить в детях сострадание к слабому ,пусть оплачивают..

0  0
26.07.2018 11:51
Грантштейн

26.07.2018 11:47
гость
В прошлый раз было в 11:00 на пл. Свободы. Думаю и в этот раз также будет. Это всероссийский митинг. Начиная с Москвы и до всех окраин.

0  0
26.07.2018 12:05
Злая гостья

Упырихи. В 14-15 лет голову уже иметь надо не для того, чтобы в нее еду складывать.

0  0
26.07.2018 12:07
Местный

Наш прекрасный озлобленный Алтайский край. Быстрый на расправу и жестокость. Готовы детей изрубить в окрошку за кота.

0  0
26.07.2018 12:10
гость

26.07.2018 11:51
Грантштейн

В прошлый раз акция была на пл.Свободы,а сейчас на Титова,может и время поменяли?Нигде ничего не освещают!

0  0
26.07.2018 12:14
гость

26.07.2018 12:07
Местный

Ну ни фига себе деточки!Алтайский край значит озлобленный а девочки,что на камеру рубят котенка пушистые?

0  0
26.07.2018 12:21
Бабуля местному..

Если у них рука поднялась лишить жизни котенка,который кроме жалости и умиления ничего не способен вызвать,в 14-15 лет,то на что они будут способны в 20 лет???Плюсом пойдет безнаказанность за содеянное...При этом отягчающий момент то,что одна планирует стать ветеринаром...С какой целью?Реализовывать свои садисткие наклонности? А теперь представьте этих девиц лет через 10,поздним вечером в переулке..и вы престарелый плететесь, и в спину вам : Дядя дай закурить..для них вы такой же беспомощный и ненужный и они тоже захотят облегчить вам страдания старости и никчемностии...

0  0
26.07.2018 12:22
- гость -

да, в Ласку их- пусть хайпанут- поживут в клетке с собаками месяц, поработают, будут вести блог в ютубе и инстаграм, а народ им будет деньги на корм переводить. если не наберут 100тыс.подписчиков и донатов- перевести к тиграм в Сказку

0  0
26.07.2018 12:24
- гость -

Скажите,если знаете ,во сколько митинг будет 28?


Всероссийский митинг 28 июля в 11.00 ул. Г. Титова, 9

0  0
26.07.2018 12:27
- гость -

Наш прекрасный озлобленный Алтайский край. Быстрый на расправу и жестокость. Готовы детей изрубить в окрошку за кота.
И пойти к холодильнику набивать пузо мяском для удовольствия похрюкивая.

0  0
26.07.2018 12:33
- гость -

ну вот..жрать захотелось.. изверги вы господа

0  0
26.07.2018 12:45
- гость -

Всероссийский митинг 28 июля
опять не вовремя... мы в горный едем
за себя Грантштейна выделю...

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