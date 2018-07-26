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Полиция поставила на учет алтайских школьниц, зарубивших котенка

, ИА "Амител"
На родителей также составлен административный протокол

Фото: vk.com

Полиция Алтайского края поставила на профилактический учет двух несовершеннолетних девочек, снявших на видео убийство котенка, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе проверки установлено, что видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет установлены. В суд направлен материал с целью их помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю", — рассказал собеседник агентства.

На родителей составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка организует индивидуальную профилактическую работу с девочками.

Напомним, полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девочка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха. Активисты разместили петицию за принятие мер, которую за два дня подписали более 42 тысяч человек.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.07.2018 10:05
- гость -

ну хорошо

0  0
26.07.2018 10:24
- гость -

И это все?!

0  0
26.07.2018 10:25
Грантштейн


И всё?
Поживут в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю, и всё? Потом домой отпустят?
И папа с мамой уплатят штраф по административному протоколу, и всё?
Воистину, у нашего правосудия глаза завязаны.
Водила Финика двоих угробил и свободен, живодёрки тоже обошлись лёгким испугом.
Это запредельный уровень маразма властей...

0  0
26.07.2018 10:31
- гость -


26.07.2018 10:24
- гость -

И это все?!


Можешь съездить и руки сломать.

0  0
26.07.2018 10:35
Пузырек

А предложения какие - расстрелять их? На 10 лет в ПКТ? Думаю, что наказаны они уже достаточно. Вопрос в другом - поняли ли они?

0  0
26.07.2018 10:36
Вопрос

Папаша не боится,что дочки его зарубят?

0  0
26.07.2018 10:40
- гость -


26.07.2018 10:24
- гость -

Достаточно для того, чтобы не говорить об антинародной пенсионной реформе, пытках и убийствах, обнищании населения и о гаранте, который ничего не гарантирует...

0  0
26.07.2018 10:42
- гость -

ну а как их надо наказать? я не знаю

Вопрос в другом - поняли ли они?
---
нет конечно.
но главное не встать у них на пути, когда они вырастут

0  0
26.07.2018 10:42
Наталья




Папаша не боится,что дочки его зарубят?

+100500

0  0
26.07.2018 10:47
- гость -

Карму себе испортили, их конец будет ужасен - как у николашки кровавого, убившего 18000 кошек!

0  0
26.07.2018 10:47
- гость -

А предложения какие - расстрелять их?
вчера говорила пусть денег приюту Ласка дадут

0  0
26.07.2018 10:50
- гость -

26.07.2018 10:47
- гость -
Да хоть ста приютам - в головах-то от этого ничего не изменится. Ни у них, ни у родителей.

0  0
26.07.2018 10:56
Пузырек

Не оправдывая этих девочек, давать шанс всегда надо человеку. Была одноклассница, начала "взрослую" жизнь лет в 13. Были наркотики, работала "простигосподи". Сейчас мать 3-х детей, прекрасная семья, по крайней мере внешне. Ее надо было расстрелсть в 15?

0  0
26.07.2018 11:07
Грантштейн

26.07.2018 10:40
- гость -
Никто ни о чем не забыл, не надо тут врать.
28 июля всероссийский митинг против реформы.
Каждый день об этом новости.
Сотрудников ФСИН уже арестовали, никто тему не замылил.
А вы не в курсе, что можно одновременно уделять внимание нескольким проблемам?
А вот конкретно вы, отводите от живодерок внимание.

26.07.2018 10:56
Пузырек
Простите, торговля своим "пирогом" за деньги и расчленение животных - несколько разные степени зла, не находите?

0  0
26.07.2018 11:08
- гость -

Ничего они не поняли, скорее всего удивляются, почему на них все взъелись. Для этих деревенщин куры, гуси, свиньи, коровы, собаки, кошки - это все скотина, и их жизнь ничего не стоит. Котят они обычно топят, а тут голову отрубила, ну что такого, курицам же тоже рубят! Так что, вряд ли они раскаиваются в содеянном (родители в том числе), скорее просто удивляются этим странным цивилизованным людям, которые их осуждают.

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