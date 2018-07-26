Цукерберг потерял $17 млрд за два часа из-за падения акций Facebook

Соцсеть Facebook за два часа потеряла около 130 миллиардов долларов рыночной стоимости, а ее основатель Марк Цукерберг — 16,8 миллиарда долларов, сообщает "Дождь" со ссылкой на Bloomberg. Это самое резкое в истории падение акций социальной сети.
Акции компании упали на 24% вечером в среду, что также повлекло за собой снижение показателей Snap и Twitter. На Facebook негативно повлиял отчет, в котором говорилось о снижении темпов роста выручки. Квартальная выручка социальной сети составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей.
В компании ожидали увеличения числа пользователей, которые заходят в Facebook каждый день. И хотя оно выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, до 1,47 миллиарда человек, этот показатель оказался ниже ожидаемых 1,49 миллиарда человек.
Финансовый директор Facebook Дэвид Вейнер заявил, что ожидает дальнейшего замедления темпов роста выручки компании: "Мы ожидаем снижения наших темпов роста выручки в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами".
Bloomberg отмечает, что в случае продолжения падения акций социальной сети при открытии торгов в среду Цукерберг потеряет третье место в рейтинге самых богатых людей мира, куда он попал в начале июля.
Накануне состояние основателя социальной сети оценивали в 86,6 миллиарда долларов.
Комментарии
Так-то он ничего не потерял, просто оценивать основные фонды стали немного ниже. На прибыли это никак не сказалось.
даже если у него останется всего 1 миллиард зелени, он все равно будет богаче среднестатистического российского пенсионера