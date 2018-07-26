Россияне ждут лучшего отношения к стране после ЧМ-2018

Около 72% россиян ожидают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу отношение других стран к ней улучшится, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
22% респондентов заявили, что отношение к России не поменяется, а 7% уверены, что ситуация ухудшится.
83% россиян поддерживают проведение в стране международных спортивных соревнований после прошедшего футбольного первенства.
71% опрошенных уверены, что ЧМ-2018 принес России пользу. С ними не согласны 9%, при этом 15% респондентов не считают, что изменилось хоть что-то.
По мнению 60% россиян, ЧМ-2018 укрепил имидж страны, 16% считают, что мундиаль способствовал развитию туризма.
Всероссийский опрос был проведен 16 июля 2018 года по телефону среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
Комментарии
Какое отношение чемпионат имеет к Крыму, Скрипалям, Боингу?!