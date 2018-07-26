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Какие дороги и парковки дополнительно отремонтируют в Барнауле. Инфографика

, ИА "Амител"
Кроме тех, которые не вошли в проект "Безопасные и качественные дороги"

Правительство Алтайского края дополнительно выделит Барнаулу 113 миллионов рублей на увеличение объемов дорожного ремонта. Софинансирование городского бюджета составило почти 6 миллионов. Эти средства пойдут на ремонт 15 участков дорог краевой столицы и нескольких десятков парковочных зон.

В данный момент проходят конкурсные процедуры. Подрядчик должен будет завершить все работы к 1 октября. Сметной документацией на ремонт улиц предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство нового асфальтобетонного покрытия. На улице Крупской дополнительно будут выполнены работы по замене бордюрного камня и ремонту тротуаров.

Какие участки будут отремонтированы к осени — смотрите в нашей инфографике.

 

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Комментарии

26.07.2018 10:48
- гость -

пусть добавят туда отрезок островского от юрина до гущина.

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26.07.2018 11:11
- гость -

На Профинтерна "клево" сделали парковку - тупо всё забордюрили, нет парковки - нет проблем.
На 7-ми этажное офисное здание 5 парковочных мест, сказочный идиотизм.

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26.07.2018 11:56
A1isa

на Пролетарской ни одного тротуара с советских времен

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26.07.2018 12:01
Злая гостья

И добавьте перекресток Мамонтова-Пороховой взвоз. Там нечто, словами необъяснимое - типа огромного "лежачего полицейского", но с канавой сразу за ним. Видеть надо.
А насчет парковок, да, у нас возле дома тоже так - бордюр и нет нашей обихоженной парковки. И чиновничек с гонорком - "у вас тут всегда свободные места есть, я видел".

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