Правительство Алтайского края дополнительно выделит Барнаулу 113 миллионов рублей на увеличение объемов дорожного ремонта. Софинансирование городского бюджета составило почти 6 миллионов. Эти средства пойдут на ремонт 15 участков дорог краевой столицы и нескольких десятков парковочных зон.
В данный момент проходят конкурсные процедуры. Подрядчик должен будет завершить все работы к 1 октября. Сметной документацией на ремонт улиц предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство нового асфальтобетонного покрытия. На улице Крупской дополнительно будут выполнены работы по замене бордюрного камня и ремонту тротуаров.
Какие участки будут отремонтированы к осени — смотрите в нашей инфографике.
Комментарии
пусть добавят туда отрезок островского от юрина до гущина.
На Профинтерна "клево" сделали парковку - тупо всё забордюрили, нет парковки - нет проблем.
На 7-ми этажное офисное здание 5 парковочных мест, сказочный идиотизм.