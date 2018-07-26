Ни одному туристу, побывавшему в Китае, не удалось устоять перед кулинарным мастерством местных поваров: кухня с тысячелетней историей и бережным почитанием традиций покорила, без преувеличения, весь мир. Но чтобы совершить путешествие в мир китайской гастрономии, совсем не обязательно ехать далеко: в новом ресторане "Русский Shanghai", расположенном в самом центре Барнаула, можно прикоснуться к лучшим кулинарным традициям Поднебесной. Исконное гостеприимство, гармоничный и продуманный интерьер с восточными атрибутами и, конечно, шедевры от настоящего шеф-повара из Китая – все это по достоинству оценят те, кто хочет не просто вкусно поесть и приятно провести вечер, а превратить поход в ресторан в неординарное событие.
ВОСТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Пожалуй, нет ни одной нации, которая придавала бы столь огромное значение этикету: если китаец пригласил гостя к себе в дом, то вернется он в свой номер не раньше, чем через сутки, ведь для хозяина важно не только досыта накормить посетителя, но и выразить свое уважение к нему. В ресторане "Русский Shanghai" каждого гостя встречают как почетного: с истинно восточным радушием, окружая вниманием и заботой. Комплименты от заведения, помощь официантов в выборе блюд меню, высококлассный сервис, огромные порции – все тщательно продумано, чтобы Вы остались довольны.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНТЕРЬЕР
В Китае стол, на который подаются кушанья, непривычен для нас: в его центре ставятся главные блюда, он круглый, двойной и вращающийся таким образом, что одно блюдо можно чередовать с остальными. В китайском зале ресторана "Русский Shanghai" именно такой стол, необычный и очень удобный для больших компаний, а также проведения деловых встреч и конференций.
Впрочем, в заведении имеются зоны на любой вкус и повод – от грандиозных мероприятий до уютных посиделок. Помимо китайского зала, восхищающего своим самобытным интерьером с восточными акцентами, есть европейский зал, выдержанный в благородном классическом стиле, VIP-зал вместимостью 15 человек и роскошная зона бара. Детали интерьера изысканно подобраны дизайнером, а вся мебель привезена из Китая, чтобы максимально воссоздать национальный колорит. Посетителей с детьми порадует детская комната.
БУКЕТ ВКУСОВ И АРОМАТОВ
В основу названия заведения не случайно лег Шанхай – крупнейший город Китая и самый населенный город мира. Этот динамичный и мощный по энергетике мегаполис являет собой неповторимое сочетание Востока и Запада, и именно поэтому в ресторане "Русский Shanghai" столь органично сочетаются два варианта меню – китайское и европейское. Независимо от того, что Вы предпочитаете – самобытные восточные блюда или традиционные западные, шеф-повар сотворит настоящие шедевры, только из качественных свежих продуктов и по оригинальным рецептам.
Соевый соус, побеги, имбирь, чеснок, грибы, арахис, кешью, семена сезама, фенхель, гвоздика, кунжут, бадьян, корица, мускатный орех, желтое рисовое вино, растительное масло с паприкой, устричный соус и экстракт из черных бобов – в арсенале мастеров ресторана тысячи редких ингредиентов, подчеркивающих естественный вкус и аромат продуктов в салатах, супах и горячих блюдах. А китайская чайная церемония, которая вполне может составить конкуренцию японской, перенесет Вас в другое измерение.
Ресторан "Русский Shanghai" непременно оценят гурманы, которые любят расширять географию. Изящное оформление, сочетание высокого искусства поваров с оригинальной подачей – лишь несколько причин, чтобы прикоснуться к легендарной кухне с тысячелетней историей.
Ресторан "Русский Shanghai"
г. Барнаул, пр. Ленина, 20
Комментарии
Где хоть одно блюдо из меню? Что нам интерьер, змеи, насекомые в меню есть?