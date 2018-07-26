Барнаульцы ждут простых и понятных решений, которые изменили бы их жизнь к лучшему. Пришло время высказать свои предложения. Об этом заявил глава Барнаула Сергей Дугин на конгрессе муниципальных образований, прошедшем в краевой столице в среду, 25 июля.
"Барнаульцы всегда ждут простых, понятных, эффективных решений, которые качественно изменят их жизнь к лучшему. О таких изменениях говорил президент Владимир Путин: новое качество жизни, безопасность и здоровье человека, доступное образование, справедливая социальная защита, надежное коммунальное хозяйство (…). Нам необходимо мнение о том, как развивать краевую столицу, как решать проблемы пригорода, заниматься экологическим воспитанием наших горожан", — сказал Сергей Дугин.
Он подчеркнул, что будущее Барнаула связано с развитием Алтайского края.
Сергей Дугин напомнил, что второй год в городе реализуется шесть приоритетных проектов. По ним, в том числе в 2017 году, было отремонтировано 33 участка дорог протяженностью более 60 километров, отремонтированы дворы 126 многоквартирных домов, а также открыта новая школа в квартале "Дружный".
"Для дальнейшей реализации проектов необходима сильная экономика, ее основа — промышленность, нам надо вырабатывать новые формы взаимодействия с инвесторами, находить источники для развития инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры и трудовых ресурсов", — отметил глава города.
Комментарии
Да не только Барнаула, надо всего края свои предложения до Томенко доносить.
Предложение №1.
Всех ляпуновских троллей, из прессхаты администрации края, под зад коленом.
Ну вот наконец-то начали понимать, что основа развития экономики - промышленность, но увы упустили время пока вином Алтайским да туркластерами мертвыми занимались.
Алекс это тролль - ник не его!
Вот Дугину конкретное предложение - дорогу надо в Учхозе по ул. Березовой, летом грязь и лужи зимой занесена - ни пройти ни проехать!