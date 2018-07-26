Фото: severpost.ru
Полиция разыскивает злоумышленников, которые совершали в Бийском районе покупки, рассчитываясь купюрами "банка приколов", сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В первом случае мошенники приобрели у пожилой пары два ведра с ягодой. При этом они рассчитались "бумажкой", имитирующей пятитысячную купюру. От пенсионеров они получили сдачу в размере трех с половиной тысяч рублей.
Во втором случае такой же "банкнотой" мошенники рассчитались с пенсионеркой, у которой они купили десять пар вязаных носков. Сдачу злоумышленники получили в размере двух с половиной тысяч рублей.
"И в том и в другом случае потерпевшие рассмотрели подделку лишь после того, как мошенники скрылись в неизвестном направлении. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Со слов пострадавших составлены фотороботы подозреваемых", — добавляют в полиции.
Известно, что подозреваемые мужчина и женщина цыганской внешности передвигаются на автомобиле "Жигули" горчичного цвета.
Комментарии
А мне думается что подобные "купюры" должны быть законодательно запрещены и приравнены к подделке. Любой человек может болеть, быть уставшим и, соответственною невнимательным. Соответственно, любого можно обмануть.