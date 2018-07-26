Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пройдет в 2019 году после того, как будет завершено расследование "российского дела", пишет "Коммерсант" со ссылкой на NBCNews.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "российская охота на ведьм", поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года", — сказал Болтон.
При этом он не уточнил, с кем именно была достигнута договоренность.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Джон Болтон по поручению Дональда Трампа пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон в конце 2018 года. При этом конкретных дат не называлось.
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