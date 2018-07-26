Минобороны планирует закупить 45 морских роботов за 600 млн рублей

Минобороны России собирается до конца 2020 года закупить 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350". Сумма контракта составит более 603,7 млн рублей, пишет "Коммерсант".
В документе на портале госзакупок говорится, что исполнителя контракта должны выбрать 16 августа 2018 года.
Закупка разделена на три части: в 2019 году планируется приобрести два комплекта по 16 и 15 аппаратов, в 2020 году 14 аппаратов. Первая партия аппаратов должна быть поставлена до 31 марта 2019 года.
"Марлин-350" предназначен для поиска подводных объектов и выполнения подводно-технических, поисковых, осмотровых и аварийно-спасательных работ. Он может погружаться на глубину до 350 метров. Аппарат оборудован цветными видеокамерами и манипуляторами для проведения съемки и забора проб. Он был принят на снабжение Вооруженных сил России в 2015 году.
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