Фото: правительство Алтайского края
Рукопись сценария фильма Василия Шукшина "Печки-лавочки" будет подарена одному из музеев Алтайского края. Она была продемонстрирована председателем жюри Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, киноведом, доктором искусствоведения, членом киноакадемии "Ника" и академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" Валерием Фоминым.
Любопытно, что краевые власти настаивают на передаче ценного экземпляра музею Шукшина в Сростках, а сам киновед намерен отдать рукопись ГМИЛИКА. В результате Фомин определил судьбу сценария путем голосования на встрече с поклонниками кино 25 июля, где большинство выбрали музей, расположенный в Барнауле. Валерий Фомин назвал это решение неокончательным, поскольку еще не был в Сростках.
"Только у меня сердце разрывается – кому дарить эти девять тетрадок? Я пока не решил. Директор музея Игорь Коротков, Елена Огнева – мои близкие друзья и даже подельники. Мы вместе делали книгу об Иване Пырьеве. Не отдать им – это рану нанести. С другой стороны, родина Василия Макаровича все-таки не Барнаул, а Сростки. Тем более что это сценарий фильма "Печки-лавочки" – сказания о самих Сростках. Так что, когда там буду, там и решу. Я ведь не видел Сросток и музея, не видел, как сохраняют память Шукшина, поэтому выбор сделать пока не могу", — заключил Фомин.
Отметим, что беседа с именитым киноведом длилась почти полтора часа. За это время двум десяткам людей он рассказал о знакомстве с Шукшиным, о ссорах режиссера с его супругой Лидией Федосеевной, а также о жесткой советской цензуре. Василий Шукшин, по словам Фомина, хотел снять несколько амбициозных проектов, но цензоры от руководства кино отказывались выделять на это деньги. Кроме того, Фомин рассказал о взаимоотношениях нашего земляка с Андреем Тарковским. Они были сложными, натянутыми, но при этом два постановщика с уважением относились друг к другу, понимая, что снимают совершенно разное кино.
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