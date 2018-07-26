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Полицейский в Горном Алтае спас тонущих в колодце мальчика и его отца

, ИА "Амител"
За проявленную решительность глава МВД наградил правоохранителя Виталия Марыгина медалью "За смелость во имя спасения"

Фото: 04.мвд.рф

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью "За смелость во имя спасения" дежурного отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай, старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина.

Как сообщили в региональном МВД, инцидент, во время которого правоохранитель проявил смелость и решительность, произошел в конце апреля. В один из выходных дней жительница села Майма Кристина Лутова прогуливалась со своим четырехлетним сыном Данилом возле дома. Пятиэтажка была сдана в эксплуатацию около двух лет назад, но к тому времени строительная бригада не успела облагородить придомовую территорию.

Метрах в 30 от дома расположилась система подземных коммуникаций, и три близко расположенных друг к другу канализационных люка долгое время были открыты.

Когда молодая мама на мгновение отвлеклась, она услышала детский крик — ее сын упал в люк.

"Не медля ни секунды, они с мужем, который в этот момент тоже находился на улице, бросились на помощь. Увидев барахтающегося в холодной воде ребенка, отец, не раздумывая, прыгнул в четырехметровый колодец, который почти наполовину был заполнен водой. Подняв ребенка на руки, он попытался удержать его над водой, однако большая глубина стала тянуть мужчину вниз. Поняв, что самостоятельно выбраться из водной ловушки ее близким не получится, женщина побежала за помощью", — отмечают в полиции.

Соседом семьи, в которой произошло ЧП, является дежурный отдельной роты ДПС Виталий Марыгин. В тот момент полицейский был дома и его действия были молниеносными.

"Взяв из дома автомобильный трос, старший лейтенант полиции побежал к месту происшествия. Закрепившись веревкой за колодезное кольцо, он спустился вниз. Сначала вытащил насквозь промокшего четырехлетнего Данила, а затем помог выбраться и отцу ребенка", — рассказывают в республиканском МВД.

Сам Виталий Марыгин уверен, что на его месте любой поступил бы так же. Кристина Лутова решила выразить благодарность полицейскому за спасение своих родных и близких и написала письмо на имя главы МВД по Республике Алтай Павла Гаврилина. Женщина попросила поощрить Виталия Марыгина за помощь, оказанную ее семье.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.07.2018 11:52
- гость -

Молодец Виталий!

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26.07.2018 12:26
- гость -

молодец, так поступило бы 99.9% мужиков. а люки за 2 года могли бы и сами досочками закрыть.

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