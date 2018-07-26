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Виктор Томенко рассказал, как сохранить алтайское село и кадры на местах

, ИА "Амител"
Врио губернатора региона о финансовой, социальной и инфраструктурной поддержке местным аграриям

Фото: altairegion22.ru, провэд.рф

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сообщил о том, что местные аграрии уже в конце лета смогут получить не менее 300 млн рублей в качестве компенсации части затрат на ГСМ. Это связано с резким удорожанием бензина в нынешнем году. Деньги поступят из федерального бюджета, часть средств от себя добавит регион.

25 июля Виктор Томенко с рабочим визитом посетил Зональный район. В поселке Октябрьский врио главы региона принял участие в совещании, посвященном перспективам возделывания озимых и яровых культур.

По словам г-на Томенко, рост цен на ГСМ отрицательно сказался на аграриях и, как следствие, повлиял в худшую сторону на конкурентоспособность сельхозпродукции. Этот вопрос врио губернатора поднимал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с его заместителем Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

"На федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учетом софинансирования из краевого бюджета сумма поддержки составит более 300 млн рублей, что позволит поддержать темпы проведения уборочной кампании", — заявил Виктор Томенко.

Между тем в 2018 году яровой сев в Алтайском крае был выполнен на 4,5 млн га. Это примерно на 500 тысяч меньше, чем было в 2017 году, однако этому есть объективное объяснение — чрезвычайно дождливая и холодная весна. Природные катаклизмы даже вынудили ввести режим ЧС в связи с отставанием сроков посевной кампании. "Если осень будет ожидаемо затяжной, то думаю, что мы совсем без потерь пройдем этот сезон. Однако в случае если и осенью погода преподнесет какие-то неприятные сюрпризы, надо будет мобилизовать все наши силы, технику, людей для того, чтобы в сжатые сроки и с минимальными потерями завершить этот сельскохозяйственный год", — отметил Виктор Томенко.

Еще одной проблемой, решение которой станет ключевой для аграриев Алтайского края, по мнению Виктора Томенко, являются низкие закупочные цены на молоко. "До тех пор, пока не будет наведен порядок в сфере ценообразования в этой отрасли, любые суммы господдержки будут из нее "вымываться", — резюмировал врио губернатора. Стоит добавить, что первые шаги в данном направлении уже сделаны, пока — на федеральном уровне.

Отметим, что после совещания с аграриями Виктор Томенко посетил зерноочистительный комплекс и новую площадку для летнего содержания дойного стада, осмотрел дорогу к животноводческому комплексу ООО "Октябрьское", а также стадион и спортплощадку, созданные в текущем году в рамках ФЦП устойчивого развития сельских территорий.

Как отметил Томенко, в настоящее время ключевая задача власти — сохранение социально-экономического потенциала села. "Чтобы повысить качество жизни на селе, прежде всего нужно развивать инфраструктуру. Наряду с достойной зарплатой это должно обеспечить отрасль высокопрофессиональными кадрами. Комплексное развитие сельских территорий всегда будет приоритетным направлением работы власти наряду с развитием производственной сферы", — подчеркнул врио губернатора края.

К слову, Виктор Томенко успел пообщаться и с местными жителями. Часть селян попросила высшее должностное лицо региона помочь решить вопрос с газификацией села. Другие собеседники обратили внимание на низкие температуры в местном детском саду, также прозвучало пожелание построить новое дошкольное заведение в Октябрьском, так как мест на всех стало не хватать. Еще одной животрепещущей проблемой стала покупка новых учебников к школе. Каждый год книги вместе с рабочими тетрадями обходятся родителям учеников в 3-4 тысячи рублей. Виктор Томенко внимательно выслушал жителей Октябрьского, пообещав детально разобраться с каждой озвученной проблемой. В целом селяне выразили удовлетворение тем, что Октябрьское, как и район в целом, развивается, есть рабочие места и достойная зарплата. Также несколько самых смелых жителей попросили сделать снимок на память с Виктором Томенко. Врио губернатора не отказал, с удовольствием попозировав фотографам.

Справка:

В 2018 году алтайские сельхозтоваропроизводители на льготных условиях привлекли кредиты на сумму около 12 млрд рублей, что примерно в два раза превышает показатели прошлого года. В целом за весь календарный период региональный АПК получит около 5 млрд рублей господдержки.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

26.07.2018 12:04
- гость -

Никакого отличия от предыдущего...

0  0
26.07.2018 12:05
- гость -

Мыслишки довольно достойные.

0  0
26.07.2018 12:05
Кум

Вот очень надеюсь,что Томенко поможет с газификацией!!!

0  0
26.07.2018 12:06
Диса

Ненавидеть его не за что, любить тоже пока. Надо смотреть на дела . Он в крае то два понедельника.

0  0
26.07.2018 12:07
- гость -

Я был на встрече с Томенко. Удалось высказать ему свои предложения и проблемы края. Очень умный и рассудительный человек, ждем от него результатов

0  0
26.07.2018 12:08
Андрей

Томенко все возможное делает, а все начинают на него гнать. Сами то попробуйте хоть что то сделать

0  0
26.07.2018 12:12
- гость -

снова троллятина ляпуновская шершавый язык вывалила.

0  0
26.07.2018 13:00
- гость -

Извините, а когда выбирать будут губернатора Алтайского края, кроме Виктора Томенко ещё кто кандидаты?

0  0
26.07.2018 13:06
- гость -

26.07.2018 13:00
- гость -
На волне антипенсионерских многоходовок, куклу под названием КПРФ решили не активировать и дали на выбор ОДНОГО норильского бухгалтера.

0  0
26.07.2018 13:07
- гость -

Выбирай не хочу!

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