Пятница, 27 Июль, 08:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,95
€ 73,82
491347
17°
Обь
265см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Куда сходить барнаульцам на выходных и где отдохнуть с семьей и друзьями

, ИА "Амител"
Выставка современных художников, концерт Пелагеи, экскурсия по городу и другие развлечения выходных

Фото: Kudago.com

Рабочая неделя подходит к концу, а значит, многие начали строить свои планы на выходные дни. Как их провести интересно и с пользой, читайте в нашем гиде.

В 11:00 в Барнауле начнется пешеходная экскурсия "Город-сад". Стартует она от Молодежного театра Алтая (Калинина, 2). Здесь расскажут о популярных в начале XX века архитектурных идеях о городах-садах будущего, одну из которых хотели реализовать в Барнауле. Подробности и стоимость билетов можно узнать по телефону: +7 (3852) 50-35-04, +7 (3852) 50-35-03.

Также в субботу стоит сходить на новую выставку "Шукшин. Палитра героя" в галерею "Республика ИЗО" (Космонавтов, 6). Это национальный мультижанровый выставочный проект, посетить который можно будет до 10 августа. Здесь современные художники переосмысливают творчество Василия Шукшина с помощью нового визуального языка, театральных и кинематографических форм.

Ранее выставка "Шукшин. Палитра героя" уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Барнаула, проект будет представлен до конца 2018 года в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Все подробности в группе мероприятия.

Кроме того, в субботу на горе Пикет завершится фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Информация для тех, кто поедет в Сростки: в 12:00 у памятника Шукшину откроется выставка, посвященная 20-летию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, чуть позже начнет работу выездная фотовыставка на горе Пикет "С высоты Шукшинского Пикета" и еще одна выездная выставка АКТОО народных ремесленников "Город мастеров". Здесь можно будет увидеть сувенирные изделия, сделанные умельцами Алтайского края, и даже научиться их делать самому во время мастер-классов.

На 14:00 назначено специальное гашение почтовой продукции памятной печатью "Шукшинские дни на Алтае" (Алтайский филиал "Почты России").

В 16:00 начнется художественно-публицистическая программа "От Шукшина к Шукшину". Тогда же состоится церемония закрытия ХX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Завершится фестиваль большим концертом певицы Пелагеи под открытым небом.

В воскресенье стоит сходить с детьми в парк "Солнечный ветер" (Ленина, 152в) на праздничную программу ко Дню ВМФ "Море зовёт…!", начало в 12:00 (0+). Парк приготовил тематические игры и развлечения: "Пиратские соревнования", гигантский "Морской бой" и тренажер настоящих моряков – "Кольцеброс". Перед гостями выступят учащиеся студии современного вокала Basilio, а любой желающий сможет принять участие в рыбалке совместно со Львом Бонифацием: на территории парка установят бассейн с водой, из которого нужно будет удочками выловить рыбок.

Также здесь пройдут мастер-классы по созданию бумажного кораблика и розыгрыши подарочных карт от парка "Солнечный ветер", а сотрудники музея "Город" устроят сбор гигантских пазлов.

На протяжении всего праздника будет работать фотозона в морском стиле.

Вечером можно отдохнуть в клубе "Питер" (Взлетная, 2е) на концерте Good Vibe, начало в 17:00 (18+). На сцену выйдут такие команды и исполнители, как EQ, Сергей Подоленко, "Третий Рим", "Мария Кури", Алексей Демченко и Nebell.

Материалы по теме

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:52
Скидки, подарки и фуршет ждут гостей крупного центра недвижимости 0
08:43
Опубликован адрес тюрьмы, куда можно писать письма "шпионке" Марии Бутиной 1
08:30
Жизнь с сахарным диабетом: мифы и правда о "сладкой" болезни 0
08:23
Минздрав порекомендовал россиянам отказаться от жирной пищи во время жары 0
08:17
Счетчик признан нерасчетным: что делать если получил извещение 3
08:06
Красиво и захватывающе: Фестиваль экстрима пройдет в ТРЦ "Огни" 0
07:50
Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть 16
07:41
Куда сходить барнаульцам на выходных и где отдохнуть с семьей и друзьями 0
07:34
Маффины из кабачка: готовим пышные творожно-овощные булочки 0
07:22
Большая стройка: как преобразится Барнаул в 2018 году
Проект Amic.ru о ремонте дорог, благоустройстве территорий, строительстве школ, детсадов и жилья
07:15
Теперь стать мобильным репортером гораздо проще 0
07:03
Элитную квартиру с огромным аквариумом продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 0
06:48
Барнаул сравнялся с Новосибирском по средней высоте небоскребов 1
06:32
IT-юмор: веселая подборка ко Дню сисадмина 1
06:23
Стройка века: проблемный ЖК "Демидов Парк" могут не успеть сдать в срок 2
06:14
Дожди и до +26 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 июля 0
06:01
Карлин, Щетинин, Лукьянов: кого Виктор Томенко выдвинет в сенаторы от Алтая 1
05:50
Международные резервы России снизились за неделю на $2,4 млрд 1
04:57
Ученые выяснили, как муравьи начали жить в кастовом строе 0
03:58
Путин рассказал, после чего он готов пойти в ресторан с Эрдоганом 1
02:59
СМИ: состояние Кобзона стабильно тяжелое 0
01:48
Умер режиссер Игорь Беляев 0
00:13
Ученые объяснили связь между эмоциями собак и их хозяев 1
23:57
Матвиенко: дотации регионам не идут по принципу "кто и сколько смог выбить" 0
23:33
Популярная блогерша станцевала тверк на фоне мечети в Казани 10
23:13
Британские самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика 0
22:57
Росстат: 32,8% предприятий в России убыточные 0
22:42
Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве в особо крупном размере 1
22:14
На Украине объявили Год Бандеры 0
21:54
Верховный суд спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка 2
21:37
Заемщики смогут в течение 14 дней отказаться от кредита без штрафа 0
21:08
МИД России назвал Бутину политзаключенной в США 1
20:56
Россияне 27 июля смогут полюбоваться "кровавым" лунным затмением 0
20:29
Lada Priora перестала привлекать россиян 0
20:16
Выигравший в лотерею израильтянин спрятал 40 тысяч шекелей 1
19:48
Слуцкий готов возглавить "спецоперацию" по возврату Марии Бутиной из США 2
19:28
СМИ: Иосиф Кобзон экстренно госпитализирован в Москве 0
19:08
Коротко о главном: бензиновая "спячка", буквы "Барнаул" и алтайское село
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 июля
18:42
Статья о бизнесе миллиардеров пропала из журнала Forbes во время печати 0
18:33
Огромный карстовый провал образовался рядом с нижегородской деревней 1
18:13
"Жучок" нашли в мяче, подаренном Путиным Трампу 5
17:54
Полицейский на BMW устроил ДТП с микроавтобусом с четырьмя погибшими 1
17:33
Новый контракт Черчесова со сборной России будет подписан на два года 0
17:22
Дороги под Барнаулом перекроют несколько раз из-за военных 0
17:14
Власти Горно-Алтайска отказали в проведении пенсионного митинга 8
17:03
Центробанк перенес сроки повышения тарифа ОСАГО на осень 0
16:50
Австралийского питона с переохлаждением нашли в подъезде в Новосибирске 0
16:34
Школу в алтайском селе Старая Суртайка ремонтируют по поручению Путина 7
16:21
Главному полицейскому Алтайского края Олегу Торубарову прочат пост на Урале 1
16:11
Forbes опубликовал рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.