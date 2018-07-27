Рабочая неделя подходит к концу, а значит, многие начали строить свои планы на выходные дни. Как их провести интересно и с пользой, читайте в нашем гиде.
В 11:00 в Барнауле начнется пешеходная экскурсия "Город-сад". Стартует она от Молодежного театра Алтая (Калинина, 2). Здесь расскажут о популярных в начале XX века архитектурных идеях о городах-садах будущего, одну из которых хотели реализовать в Барнауле. Подробности и стоимость билетов можно узнать по телефону: +7 (3852) 50-35-04, +7 (3852) 50-35-03.
Также в субботу стоит сходить на новую выставку "Шукшин. Палитра героя" в галерею "Республика ИЗО" (Космонавтов, 6). Это национальный мультижанровый выставочный проект, посетить который можно будет до 10 августа. Здесь современные художники переосмысливают творчество Василия Шукшина с помощью нового визуального языка, театральных и кинематографических форм.
Ранее выставка "Шукшин. Палитра героя" уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Барнаула, проект будет представлен до конца 2018 года в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Все подробности в группе мероприятия.
Кроме того, в субботу на горе Пикет завершится фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Информация для тех, кто поедет в Сростки: в 12:00 у памятника Шукшину откроется выставка, посвященная 20-летию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, чуть позже начнет работу выездная фотовыставка на горе Пикет "С высоты Шукшинского Пикета" и еще одна выездная выставка АКТОО народных ремесленников "Город мастеров". Здесь можно будет увидеть сувенирные изделия, сделанные умельцами Алтайского края, и даже научиться их делать самому во время мастер-классов.
На 14:00 назначено специальное гашение почтовой продукции памятной печатью "Шукшинские дни на Алтае" (Алтайский филиал "Почты России").
В 16:00 начнется художественно-публицистическая программа "От Шукшина к Шукшину". Тогда же состоится церемония закрытия ХX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Завершится фестиваль большим концертом певицы Пелагеи под открытым небом.
В воскресенье стоит сходить с детьми в парк "Солнечный ветер" (Ленина, 152в) на праздничную программу ко Дню ВМФ "Море зовёт…!", начало в 12:00 (0+). Парк приготовил тематические игры и развлечения: "Пиратские соревнования", гигантский "Морской бой" и тренажер настоящих моряков – "Кольцеброс". Перед гостями выступят учащиеся студии современного вокала Basilio, а любой желающий сможет принять участие в рыбалке совместно со Львом Бонифацием: на территории парка установят бассейн с водой, из которого нужно будет удочками выловить рыбок.
Также здесь пройдут мастер-классы по созданию бумажного кораблика и розыгрыши подарочных карт от парка "Солнечный ветер", а сотрудники музея "Город" устроят сбор гигантских пазлов.
На протяжении всего праздника будет работать фотозона в морском стиле.
Вечером можно отдохнуть в клубе "Питер" (Взлетная, 2е) на концерте Good Vibe, начало в 17:00 (18+). На сцену выйдут такие команды и исполнители, как EQ, Сергей Подоленко, "Третий Рим", "Мария Кури", Алексей Демченко и Nebell.
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