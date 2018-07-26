Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили предложения в национальные проекты, которые правительство РФ разрабатывает по новому майскому указу президента Владимира Путина, пишет "Парламентская газета".
Предложения касаются, в частности, демографического развития и здравоохранения и направлены на снижение потребления алкогольной и табачной продукции, отметили в ОНФ.
Как рассказал модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутат Госдумы Николай Говорин, борьба с алкоголизмом поможет значительно снизить смертность населения от внешних факторов.
"Центральное место среди предложенных экспертами ОНФ мер по борьбе с этой проблемой занимает создание в молодежной среде положительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов, ответственного отношения к здоровью, его сохранению и укреплению", — уверен Говорин.
Также предлагается уменьшить плотность точек продаж, добиться торговли спиртным в специализированных магазинах и ужесточить прежние ограничения, которые касаются времени продаж алкоголя. Необходим и рост акцизов и косвенных налогов на алкогольную и табачную продукцию.
Кроме того, как отмечается, предлагается наладить эффективный контроль за оборотом алкогольной продукции, ее качеством и безопасностью.
"Алкогольная угроза для государства сегодня — это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоёв населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда и по большому счёту реальная угроза нашей национальной безопасности", — подчеркнул Говорин.
Комментарии
Борьбу с алкоголизмом предлагают сделать национальным проектом
А для какой нации этот проект?
Вот ведь жулье не унимается - хотят пробить заведомо провальный проект, а деньги украсть..
Кто громче всех кричит...держи ...тот сам подвержен.
Надо бороться с причинами алкоголизма-это безнадега людей в этом государстве, где процветают только люди без чести и морали, а сегодня еще большим цветом их потомки. Где перспектива и какая господин (барин) президент.
Сосед читает о встрече в Нью-Йорке –
Он работает в плановом отделе.
В газете напечатано о ядерной опасности,
Борьбе с алкоголизмом и новыми идеями.
"Чиж и Ко" Автобус.
На моей памяти в результате антиалкогольной кампании развалилась страна...
26.07.2018 14:03
McSmall
Просто это необучаемое племя.
прозвучало самое главное - увеличение акцизов и налогов. Про увеличение спортплощадок, парков отдыха, улучшение условий жизни ни слова
Главное сказать красиво - тоже самое что в лужу пукнуть "национальным проектом"
Борьба с коррупцией вот это я понимаю "национальным проектом" и денег в бюджете будет в разы в разы больше, но пчелы с медом не бороться.