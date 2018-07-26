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Томенко назвал направления развития Алтайского края на ближайшие годы

, ИА "Амител"
Врио главы региона формирует программу на основании предложений жителей и анализа экспертов

Фото: Александра Черданцева

Промышленность, туризм, АПК, медицина и соцполитика, дороги и комфортные условия для жизни — такие направления развития региона войдут в программу, которую сейчас формирует команда кандидата в губернаторы Алтайского края, врио губернатора Виктор Томенко. Об этом он заявил на конгрессе муниципальных образований в Барнауле в среду, 25 июля.

"Это развитие промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, создание новых возможностей для бизнеса и инвестиций, развитие предпринимательства, достойных условий труда для профессиональных кадров, работа по оказанию адресной социальной помощи, обеспечение доступности и качества образования и здравоохранения, строительство и ремонт дорог, создание комфортных условий для жизни людей. Работа большая, но результат того стоит", — отметил Виктор Томенко.

Он напомнил, что сейчас власти и эксперты формируют программу развития региона на ближайшие годы. Предложения принимают и от жителей Алтайского края.

Конгресс муниципальных образований проводится как раз для сбора идей для программы развития региона. Сбор начался еще в начале лета, когда в трех городах и одном райцентре прошел форум "Алтайский край. Энергия развития" партии "Единая Россия", которая и выдвинула Виктора Томенко на выборы. После форума сбор предложений от жителей региона постоянно проходит в предвыборном штабе кандидата.

"Уже прозвучали сотни предложений. Это необходимость строительства и реконструкции дорог, обеспечение качества и доступности медицинских услуг, обеспечение качественной водой, продолжение газификации, развитие сельского хозяйства и многое другое. Все они обязательно будут обработаны, осмыслены и найдут отражение в программе", — подчеркнул врио главы региона.

Анализировать их будет специальная программная комиссия, в которую вошли эксперты из разных отраслей.

Участие в барнаульском конгрессе приняло около 700 человек: чиновники, депутаты, общественники и жители города. Конгресс уже прошел в Новоалтайске, Павловске и Краснощеково. Подобные мероприятия до середины августа пройдут и в других городах и районах края. После этого в регионе состоится итоговый общий конгресс.

Напомним, что на выборы губернатора Алтайского края выдвинули свои кандидатуры шесть человек. Это Виктор Томенко (от партии "Единая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семенов (ЛДПР), Виктор Рау ("Яблоко"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России").

До 28 июля включительно им необходимо подать окончательный пакет документов на регистрацию. Главное в этом пакете — списки поддержки кандидата с подписями местных депутатов и выбранных глав. Всего нужно 534 таких подписи.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.07.2018 12:16
- гость -

Вот только и видно как он один из всех кандидатов делом занимается. Другие то где?

0  0
26.07.2018 12:17
- гость -

Продолжать деяния Карлина не желает?!

0  0
26.07.2018 12:17
- гость -

Очень хорошие предложения поступают от Виктора Томенко. С ним край только процветать будет.

0  0
26.07.2018 12:17
Кум

Туризм -это тема! Только вложить в это денег много придется. Если правительство грамотно подойдет к решению проблем, то все будет шикарно.

0  0
26.07.2018 12:18
Олег

Человек новый, а вон начал как краем заниматься, вникает во все вопросы, пытается найти решение. Именно такой губернатор нам и нужен

0  0
26.07.2018 12:19
Аналитик

О Томенко судить нужно будет только хотя бы через полгода, если выиграет выборы. Делает достаточно грамотные заявления, это радовать не может.

0  0
26.07.2018 12:19
- гость -

А где же Рау? Который вечно хочет хайпануть?)

0  0
26.07.2018 12:21
- гость -

и сюда ляпуновская троллятина выползла со своим шершавым языком.

0  0
26.07.2018 12:25
- гость -


26.07.2018 12:19
- гость -
У Томенки спросите почему Рау до выборов не допускают!

0  0
26.07.2018 12:27
Бабуля

Одни сплошные положительные отзывы как под копирку...Пиар компания какая то..и очень топорная ,ребята..Если у него такие пиарщики,то стоит посочувстввать..

0  0
26.07.2018 12:27
- гость -

26.07.2018 12:21
- гость -
Они раньше Карлину зализывали теперь врио - неужели Томенко не понимает, что братва порочит его...

0  0
26.07.2018 12:32
- гость -


26.07.2018 12:27
- гость -


м.б. не в курсе, что такие бестолочи в пресс-службе работают?

0  0
26.07.2018 12:45
- гость -

Не понимаю, на что рассчитывает Томенко после его публичного одобрямса пенсионной реформы?

0  0
26.07.2018 12:45
- гость -

Странно однако
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Статья 40. Ограничения, связанные с должностным или служебным положением
пункт 2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что на выборах в представительные органы муниципальных образований при определенном числе избирателей в избирательном округе (но не более пяти тысяч избирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.

0  0
26.07.2018 13:06
Витёк

Ехал бы ты тезка домой, в Красноярск. После твоих высказываний по пенсионной реформе ни за тебя, ни за твою партию никто тут голосовать не будет.

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