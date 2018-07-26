Фото: vk.com/kinomir_siberia
Прокуратура вновь сообщила о нарушениях норм безопасности в крупнейшем барнаульском торгово-развлекательном центре "Арена".
Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, прокурорами вместе с сотрудниками государственного пожарного надзора была проведена проверка информации о том, что вечером 4 июля текущего года запасной выход из кинотеатра, находящегося в "Арене", был закрыт.
Напомним, что об этом случае сообщили пользователи социальных сетей.
Читайте также: "Киномир" опроверг информацию о запертых в зале зрителях во время тревоги
"По результатам проверки установлено, что запоры на дверях эвакуационных выходов из кинотеатра, расположенного в ТРЦ "Арена", не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением требований пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
В этой связи в отношении управляющего торгово-развлекательным центром было возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
В итоге управляющего оштрафовали на шесть тысяч рублей.
Также в прокуратуре добавляют, что в настоящий момент нарушения устранены.
Между тем напомним, что ранее в ТРЦ "Арена" уже выявлялись нарушения норм безопасности. Об этом сообщалось еще в марте.
Затем, с 5 мая, торговый центр был вынужден прекратить свою работу по требованию прокуратуры. Открылся ТРЦ только спустя почти месяц.
Комментарии
ахахахаха
А что это за арена такая ?
А как тогда надзорные органы разрешили открыться? Или они после открытия замки с ключами врезали???