Фото: Константин Ганов
Работы по ремонту и покраске одного из главных символов краевой столицы – букв "БАРНАУЛ", которые украшают Нагорный парк при въезде с нового моста, стартовали 23 июля. Работы начались по поручению главы администрации города Сергея Дугина и будут завершены 6 августа. Они будут оплачены частными компаниями в качестве подарка краевой столице ко Дню города.
Работы пройдут в три этапа. Так, на днях производилась очистка металлических конструкций пескоструйным аппаратом, удаление старой краски, сварочные работы, а также замена части конструкций, пораженных коррозией, с последующим покрытием их грунтовкой.
Как отметил владелец компании СК "Русич", которая производит работы, Артем Иванов, такого ремонта букв не было много лет. Обычно, по его словам, просто красили их поверх уже существующего слоя, что привело буквы в плохое состояние. В итоге специалисты были вынуждены снять шесть слоев краски, чтобы обработать металлические конструкции от коррозии. В итоге теперь символ краевой столицы не будет нуждаться в ремонте много лет.
"Они были в плачевном состоянии", — отметил Иванов.
Для покраски букв на площади 600 квадратных метров потребуется большое количество краски Tikkurila, которую также бесплатно предоставит сеть строительных магазинов "Формула М2". Артем Иванов не стал называть стоимость работ, утверждая, что это просто благотворительная акция.
Семиметровые буквы "БАРНАУЛ", которые стали одним из символов города, как объект были введены в эксплуатацию в 1997 году. Ежегодно в рамках весеннего месячника санитарной очистки конструкцию обновляли, покрывая краской.
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