Центризбирком пригласит на заседание в пятницу, 27 июля, инициаторов проведения референдума об изменениях в пенсионной системе, передает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.
Будет принято решение о соответствии закону формулировки вопроса референдума.
Коммунисты предлагают вынести на голосование вопрос "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".
Если ЦИК признает формулировку вопроса не соответствующей закону, то инициаторы смогут предложить новый вариант и начать новую процедуру организации референдума.
Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе уже прошел первое чтение в Госдуме, на котором был рассмотрен и одобрен. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона также собираются.
Как ожидается, принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тысячу рублей в год.
Комментарии
Через коммуняк пар решили спустить.
Ждём выступления нашего дорогого товарища Грантштейна.
Электорат сам сделал всё, для того что бы с ним так обращались. Поделом. Повышение поддерживаю.
Референдума не будет. Тут результаты не подделать. С кем спорим?)
Гранштейн идёт, Гранштейн дорогу!
Гранштейн на совещании. Задерживается. Просьба!, глупыми вопросами его не беспокоить!