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Пожарные спасли группу туристов из Москвы и Барнаула на острове посреди реки Лебедь в Турочакском районе Республики Алтай, сообщили в региональном главке МЧС России.
"25 июля вечером в результате обильных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реке Лебедь, что спровоцировало подтопление пойменных участков местности вне населенных пунктов. На одном из таких участков в палаточном лагере отдыхали туристы, приехавшие из Москвы и Барнаула (двое детей и девять взрослых)", — отмечают в экстренном ведомстве.
Вся группа отдыхающих оказалась отрезанной от проезда на берег и находилась на островке посередине реки, примерно в семи километрах от села Турочак.
После поступления сообщения о требующейся туристам помощи на место прибыла оперативная группа из восьми человек от пожарно-спасательной части №6 села Турочак.
Сотрудники МЧС на плавсредствах эвакуировали всех с подтопленного острова и доставили на берег.
В спасательном ведомстве подчеркивают, что эвакуация людей проводилась в сложных погодных условиях — всю ночь шел дождь.
"Дети и двое взрослых были размещены у местного населения, остальные доставлены в пожарно-спасательную часть, где их напоили чаем и предоставили места для отдыха. Утром все туристы были размещены в гостинице", — резюмируют в МЧС.
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