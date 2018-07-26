Роскачество провело исследование ряда марок сливочного масла, которое продается в российских магазинах. Также предлагается ознакомиться с подробными результатами испытаний.
Специалисты Роскачества исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности. В частности, сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов. Было проведено также изучение потребительских свойств продукции.
"Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы", — говорится в сообщении.
Роскачество указывает, что по результатам исследований все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасными: "Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено не было".
Специалисты не выявили и случаев фальсификации сливочного масла через добавление растительных жиров, а также случаев обмана с нетто-массой продукции.
Роскачество указывает, что одной из важнейших рекомендаций по выбору сливочного масла остается внимательное изучение покупателем температуры хранения на полке магазина — она не должна превышать плюс 6 градусов.
Также рекомендуется покупать масло в фольге: она по сравнению с пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления.
Роскачество выяснило, можно ли считать более качественным продуктом тот, цена которого выше. "Самое дорогое масло в новом исследовании — 143 рубля в пересчете на 100 граммов — оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое (78,5 рубля за 100 граммов) — наоборот, имеет нарушения по жирности и влаге", — говорится в исследовании.
Комментарии
а то, которое по 40 рэ, хорошее, нет?
14:38, конечно! Одобрено Пенсионным Фондом, меньше народу доживёт до пенсии - больше экономии!
Раньше маргарин был вкуснее нынешнего "масла"...
весовое по 410р/кг беру на Новом рынке, вполне приличное