Фото: Amic.ru
Первый дом проблемного жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске могут не успеть сдать в эксплуатацию осенью 2018 года, хотя изначально именно к этому сроку должны были завершиться работы. Скорее всего, они могут затянуться еще на несколько месяцев. Сейчас, по словам очевидцев, на объекте практически нет строительной техники и рабочих.
По словам врио главы ведомства Ивана Гилева, работы ведутся и подрядчик выполнит все свои обязательства в срок. По контракту это декабрь 2018 года. Между тем в администрации города Новоалтайска уверяют, что есть некое отставание от графика, но там держат ситуацию на контроле.
В конце апреля с дольщиками объекта встречался бывший глава региона Александр Карлин. Они обсудили перспективы развития данного микрорайона. Глава региона пообещал, что первые четыре из семи блок-секций будут сданы к 1 октября. В 2018 году рядом начнется строительство детского сада на 280 мест, а в следующем — новой школы на 550 мест. В перспективе по программе "БКД" к дому-гиганту будет построена новая дорога. При этом возникала долгая путаница, кто будет завершать. Изначально сообщалось, что достраивать дом на 765 квартир будет ООО "Алтайстрой". Договор об этом компания подписала с нынешним застройщиком – "Аспектом". Взамен "Алтайстрой" получит для дальнейшей реализации более 200 еще не проданных дольщикам квартир жилищного комплекса.
При этом из-за того, что у "Аспекта" не было личных 300 миллионов на достройку объекта, возникла проблема с "Демидов Парком". После вмешательства краевых властей дело сдвинулось с мертвой точки. Часть квартир было решено выкупить для медицинских работников нового Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, который достраивают в Новоалтайске.
В апреле на встрече с дольщиками Александр Карлин просил поторопиться со сроками окончания строительства руководителя компании "Селф" Нодара Шонию и сдать первые квартиры к осени. Также бывший губернатор тогда анонсировал строительство школы возле ЖК "Демидов Парк", которым должен заняться всё тот же застройщик "Селф". При этом ранее участие фирмы в проекте не анонсировалось.
Ранее дольщики "Демидов Парка" обратились к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой взять ситуацию на личный контроль.
"В строительство были вложены значительные суммы денег, взяты ипотеки, абсолютное большинство дольщиков не имеет собственной жилплощади, что вынуждает нас в настоящее время нести дополнительные расходы, связанные с арендой. Остановка строительства на столь длительный срок нарушает права большого количества граждан, порождает проблему обманутых дольщиков на территории Алтайского края, демонстрирует отсутствие социальной справедливости, является причиной массовых жалоб в администрацию президента и организации публичных мероприятий – митингов и пикетов. В связи с изложенным выше, а также с учетом того, что в результате сложившейся ситуации более 1000 жителей Алтайского края (в доме 750 квартир) могут остаться без жилья, просим Вашего содействия в разрешении вопроса о завершении строительства многоквартирного жилого дома и его успешной сдаче в обозначенный срок", — было сказано в письме.
В мае 2016 года строительство дома было приостановлено на неопределенный срок, о чем была оповещена Государственная инспекция Алтайского края. Затем строительство было возобновлено. Сейчас офис продаж застройщика так и не функционирует.
Комментарии
Противотуберкулезный дисппсер в новоалтайске никто не достраивает, то что построено стоит и рассыпается по-тихоньку
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