Фото: rusargument.ru
Автомобиль наехал на женщину-пешехода утром 26 июля в Барнауле на улице Антона Петрова и скрылся с места происшествия, сообщили в городской ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 08:50 в районе дома №219 б.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода – женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия. Автомобиль двигался со стороны улицы Попова в сторону улицы Малахова", — добавляют в ГИБДД.
В данный момент полиция разыскивает автомобиль в кузове джип серого цвета.
Тех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Тьфу, всего то. Заплатит да примирятся.
В связи участившимися случаями, наезда внедорожников на пешехода, видимо следует принять федеральный закон. В нем указать касаемо только водителей автотранспорта внедорожника. Установки на заднем стекле, ограничивающего знака, движение не более 45 км/час. В нарушение мер безопасности указанного законом, принимать строгие меры воздействия.
Как адекватная мера воздействия!