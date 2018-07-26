Фото: nbrn.ru
Школу в алтайском селе Старая Суртайка, которую в июне этого года поручил сохранить президент России Владимир Путин, в настоящее время ремонтируют.
Как сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального правительства, проведение работ по капремонту школы находится на контроле временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
В настоящий момент в образовательном учреждении заменили оконные блоки, в двух классах обновили напольное покрытие, ведется ремонт спортзала, кровли и входной зоны.
Также организована работа по благоустройству школьной территории. Кроме того, будут выделены средства на установку водонагревателей в кабинетах начальных классов, замену освещения в холле первого этажа и в одном из кабинетов начальных классов.
На эти цели из региональной казны выделили более трех миллионов рублей.
Также отмечается, что в данное время школа в Старой Суртайке полностью укомплектована педагогами, а для организации подвоза обучающихся из сел Мост-Иша и Новая Суртайка приобретен дополнительный автобус ПАЗ.
Напомним, что сохранить школу в Старой Суртайке президент России Владимир Путин поручил в ходе "Прямой линии", которая состоялась 7 июня этого года.
Комментарии
Как здорово! Вот и край на глазах меняется ! Пообещали-сделали!
Все правильно, поручили очень важное дело. Сейчас посмотрим как он справится с ним
а сколько еще таких же школ которые требуют ремонта в это время закроют, мыльный пузырь одним словом.
Школа эта необходима, без неё село пропадёт. Очень хорошо, что контроль проучили именно Томенко, он человек ответственный, я уверена он справится
А вам все надо по щелчку пальцев? Будет и на вашей улице праздник.
Какой хороший президент!!! Вы так думаете? А я так не думаю, я думаю, что он популист, потому что его распоряжение конечно выполнят (Это как мне дать мальчику на мороженое), а вот там где это более насущно, сделано не будет. Грош цена таким указаниям. Надо систему работающую наладить, а не пиариться.
Все самое лучшее всегда надо делать для детей, все начинается со школы. Там закладывается фундамент личности.