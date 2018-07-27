Эксперты портала N1.RU подсчитали высотность домов, которые будут сданы в Барнауле в ближайшие два года. Как показало исследование, в среднем они достигают 15 этажей. Так, самым низким стал Центральный район, где новые дома насчитывают в среднем 14 этажей. Самым высоким в городе стал Октябрьский район, где на новостройки приходится в среднем по 17 этажей. А в самых высоких домах, которые сейчас возводят в Барнауле, 23 этажа.
N1.RU уточняет, что больше всего в Барнауле строят 16-этажек — 40%. Меньше всего — 6-, 9-, 10-этажных домов. На каждую из этих этажностей приходится менее 5%.
По данным N1.RU, в Новосибирске такая же средняя этажность, как и в Барнауле, но среди самых высоких домов есть высотки, в которых по 25 и 27 этажей.
"Возводить высотные дома позволяет монолитная технология строительства. Так, почти половина строящихся домов сейчас монолитные, а по 25% процентов приходится на кирпичные и панельные дома", — пояснила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.
Отметим, что самым высоким жилым зданием в Барнауле считается ЖК "Аврора" — 97 метров.
Комментарии
И это печально. Барнаул продолжает застраиваться устаревшим типом жилья а именно спальными микрорайонами многоэтажек. Малоэтажной смешанной квартальной застройки судя по всему нет в головах властей и застройщиков.