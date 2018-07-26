Чуть больше месяца осталось до окончания летних каникул. Началу нового учебного года, пожалуй, рады далеко не все школьники. Однако в селе Корнилово Каменского района ученики с нетерпением ждут 1 сентября. И во многом благодаря тому, что теперь гранит науки они будут грызть в школе, которая мало чем уступает городским учреждениям образования, а некоторые даже и превосходит.
Откуда деньги?
Корниловской школе около сорока лет. Здание построили в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт не делали. Заменить коммуникации, отремонтировать крышу, починить фасад — таких денег у муниципалитета не было. При этом здесь учатся 193 ребенка из двух сел, а 1 сентября за парты сядут 20 первоклашек. Но уроки уже будут проходить в совершенно новом здании. По краевой программе "80х80" в образовательном учреждении идет капитальный ремонт.
Реконструкция проходит в два этапа. В 2017 году строители заменили оконные блоки, систему отопления, отремонтировали крышу и обустроили входную зону. Работы обошлись почти в 13 млн рублей. В 2018-м выделено более 25 миллионов. Доля муниципального бюджета в 2018 году составляет 5 миллионов рублей.
"Школа находилась в удовлетворительном состоянии, но те работы, которые здесь запланированы, приведут всё образовательное учреждение в соответствие. Здесь не только проведут замену окон, ремонт крыши, фасада здания, в этом году запланирован очень крупный капитальный ремонт всех помещений школы. Будет заменена проводка, потолок, обновлены стены. Работы большие", — рассказывает заместитель главы администрации Каменского района по социальным вопросам Елена Гордиенко.
Полным ходом
Капитальный ремонт помещений начался 2 июня, как только школьники отправились на каникулы. Раньше работы начинать было нельзя. Сегодня, как говорят строители, самые сложные процессы уже завершены, в основном остались косметические работы. В настоящее время выполнено под ключ 80% работ по проекту. Ежедневно на объекте трудится от 17 до 25 человек. Стройматериалы завозят из Барнаула, Новосибирска, часть привозят из Камня-на-Оби.
"К 1 сентября мы обязуемся сделать всё в лучшем виде. Сейчас в основном остались косметические работы и работы, которые изначально были не предусмотрены контрактом. Оказалось, что ремонт полов займет чуть больше времени, чем на это изначально планировалось. Такие моменты вскрываются только в процессе. И все же мы закончим работы в срок. Сделаем всё возможное и немного невозможного", — говорит исполнительный директор ООО "Рост" Сергей Климкин.
Фирма, которая обязалась выполнить работы по капитальному ремонту, хорошо известна в крае. ООО "Строй" в основном занимается объектами историко-культурного наследия. В частности, они проводили реконструкцию здания городской администрации в Барнауле и здания краевого Дворца бракосочетания.
Лучше, чем городская
Строители не просто капитально ремонтируют здание. Они провели перепланировку помещений. Так что у школьников кроме современных классов и других помещений появится большой кабинет психолога, лыжная база, а девочкам сделают специальную комнату гигиены, где школьницы смогут переодеться и привести себя в порядок.
"У нас провели полную реконструкцию актового зала. Сменили деревянные полы на плитку. Расширилось помещение библиотеки. Там у нас раньше хранились книги, а теперь будет просторный читальный зал", — рассказала директор Корниловской школы Наталья Плющева.
Немаловажно, что в обновленную школу закупят и новую мебель: парты, стулья, классные доски. Всего на сумму два миллиона рублей.
Финишная прямая
Подготовка к 1 сентября идет не только в Корниловской школе. В Каменском районе 19 школ, где учатся 5560 учеников. Косметический ремонт к началу учебного года проведут в каждом учреждении образования.
А капитальный ремонт запланирован еще на одном объекте. В рамках краевой адресной инвестиционной программы реконструируют здание бывшего техникума под начальные классы лицея №4 г. Камень-на-Оби. На эти цели запланировано 39 млн рублей, еще четыре городских детских сада получат восемь млн рублей на капитальный ремонт и оборудование ясельных групп.
Также в 2018 году в Каменском районе стартует программа "85х85". Её участником стал еще один объект образования — запланировано строительство нового детского ясли-сада на 200 мест в г. Камень-на-Оби. Работы на объекте начнутся в ближайшее время.
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