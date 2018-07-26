Задержана женщина при попытке самоубийства у посольства США в Пекине

Китайская полиция задержала женщину, которая, предположительно, пыталась совершить самоубийство около посольства США в Пекине, сообщает RT со ссылкой на Global Times.
Очевидцы рассказывают, что полиция забрала женщину, которая облила себя бензином и хотела устроить акт самосожжения.
Ранее сообщалось, что возле здания посольства США в Пекине произошел взрыв.
Также очевидцы отметили, что на улице, где находится посольство, наблюдается скопление густого дыма. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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