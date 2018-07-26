На главном футбольном поле Парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12 В) 2 сентября состоится ежегодная массовая городская тренировка. Она будет продолжаться с 17:00 до 20:00. Пройдет она уже в третий раз.
Организаторы намерены установить мировой рекорд и собрать 4056 человек. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году — 3012 человек одновременно тренировались тогда на футбольном поле.
Как пишет "Алтайская правда", для этого нужно зарегистрироваться по ссылке http://recordmira.tilda.ws, а затем 2 сентября прийти в парк и принять участие в городской тренировке. Регистрация участников начнется в 17.00 по местному времени, а сама тренировка начнется в 19.00 и продлится около 40 минут.
13 августа прошлого года в Барнауле была проведена самая масштабная городская тренировка в истории нашей страны. Несмотря на дождливую погоду, более трех тысяч человек пришли на стадион принять участие в тренировке под открытым небом, которой руководили опытные инструкторы.
Рекорд фиксируется официально в Книге рекордов России как "самая массовая тренировка в мире".
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