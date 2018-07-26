Forbes опубликовал рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса

Капитан хоккейной команды НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин, заработавший за год $14,5 млн, возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.
На втором месте расположился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с доходом в $13,9 млн. На третьем месте оказался певец Филипп Киркоров, который заработал $8,9 млн.
В топ-10 также вошли певец Григорий Лепс, ведущий Иван Ургант, Ольга Бузова, Дима Билан и Стас Михайлов, а также телеведущая Ксения Собчак.
В рейтинге учитываются доходы за год, упоминания в СМИ и запросы в интернете.
Комментарии
Бохема , нуну
овечкин где живёт? а налоги он где платит? зато путинтим