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Как смотреть фильмы по интернету недорого и с безлимитным трафиком

, ИА "Амител"
Новое приложение МТС ТВ предлагает выгодные условия для просмотра кино

Компания МТС и видеосервис MEGOGO объединились и запустили для пользователей мобильного телевидения новое приложение для просмотра фильмов, сериалов и телеканалов. При этом просмотр возможен в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безлимитным интернет-трафиком.

МТС ТВ и MEGOGO — это телеканалы, популярные фильмы и сериалы по единой подписке. Причем к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и Smart TV. Стоимость составит 20 рублей в сутки, интернет-трафик будет безлимитным.

"Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента – важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами", — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Для пользователей нового приложения — 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic и другие. Просто подключайтесь и смотрите на любом устройстве понравившуюся передачу или фильм хоть сутки напролет.

"Партнерство MEGOGO и МТС — это совместная работа, цель которой – дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. В прошлом году абоненты МТС ТВ получили возможность оценить каталог фильмов MEGOGO. Но мы не стоим на месте, и наше новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав нашим клиентам большой выбор отличного видео и ТВ контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты", — говорит генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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