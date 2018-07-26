Компания МТС и видеосервис MEGOGO объединились и запустили для пользователей мобильного телевидения новое приложение для просмотра фильмов, сериалов и телеканалов. При этом просмотр возможен в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безлимитным интернет-трафиком.
МТС ТВ и MEGOGO — это телеканалы, популярные фильмы и сериалы по единой подписке. Причем к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и Smart TV. Стоимость составит 20 рублей в сутки, интернет-трафик будет безлимитным.
"Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента – важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами", — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.
Для пользователей нового приложения — 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic и другие. Просто подключайтесь и смотрите на любом устройстве понравившуюся передачу или фильм хоть сутки напролет.
"Партнерство MEGOGO и МТС — это совместная работа, цель которой – дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. В прошлом году абоненты МТС ТВ получили возможность оценить каталог фильмов MEGOGO. Но мы не стоим на месте, и наше новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав нашим клиентам большой выбор отличного видео и ТВ контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты", — говорит генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.