Иллюстрация: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фоторобот велосипедиста, подозреваемого в нападении на женщину и покушении на изнасилование, составили в Барнауле.
Напомним, что ЧП имело место вечером 8 июля на улице Трактовой в районе здания 53а/2. Ранее в краевом управлении Следственного комитета указывали, что неизвестный с целью применения сексуального насилия напал на местную жительницу.
Женщина оказала активное сопротивление, и осуществить задуманное злоумышленник не сумел. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.
Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид 40-45 лет, рост 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые.
Одежда: кепка серого цвета, футболка светлого цвета, без надписей, шорты черного цвета до колен, при себе имел тряпичную сумку темного цвета.
Передвигался на велосипеде темного цвета.
Граждан, что-либо знающих о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам:(3852) 397-725, 393-039 (факс), 8-963-536-3377, 8-913-099-2798 или 02 (020).
Комментарии
Вот это накрыло мужика, да резко так, аж велосипед бросил и как давай насиловать....)))
а как на бийской зоне, с которой только откинулся, сам себя удовлетворить он не мог? да и велик украл и продал уже и свалил в н-ск.
В EXIF нижней фотографии есть геотег. И он показывает не Трактовую, а несколько отдаленную от нее улицу. И дата 11 июля. Почему так?
Есть у фоторобота сходство с верхним фото. Нет?
а в глазах грусть