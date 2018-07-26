Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию, пишет РБК со ссылкой на свои источники в партии власти.
Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он не пришел на заседание потому, что взял больничный. Отсутствие Железняка связали с нежеланием поддерживать законопроект. Ранее сообщалось, что неявка столь высокопоставленного единоросса может грозить ему отставкой с партийного поста.
Отмечается, что руководство "Единой России" намерено удовлетворить заявление Железняка. Официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет, подчеркивают источники.
Как сообщают источники, незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Они утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Также отмечается, что позиция Железняка стала неожиданной для руководства партии.
За законопроект о повышении пенсионного возраста, помимо Железняка, не голосовали еще четыре депутата от "Единой России" — Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Николай Борцов и Дмитрий Юрков. Они также отсутствовали на заседании и свою неявку объяснили командировкой, отпуском и болезнью. Единственный депутат от "Единой России", который проголосовал против законопроекта, — Наталья Поклонская.
Комментарии
какой умный человек теперь к дочкам поедет а Англию, Швейцарию, а вы держитесь тут!
Технично срулил, вовремя и без последствий.
на его руках нет пенсий
Ну слава богу хоть один подал в отставку самостоятельно - по зомбоящику столько врал теперь за правду будет бороться на корню все знает.
Может хлопец знает больше других, а все было затеяно для того чтобы вождю рейтинг поднять...
Наталью Поклонскую в президенты - молодец
Референдум!!! Согласно конституции РФ. Или она у нас с 2000 года не действует?
Не жалко, пускай отдыхает, ему и пенсии не надо.
26.07.2018 15:38
Гость
Референдум среди вас проводить бесполезно. Большинство не образованные, опускающиеся люди. Вы все будете голосовать за халяву, не вдаваясь в подробности и не анализируя из-за чего и почему необходимо поднимать пенсионный возраст.
26.07.2018 16:16
- гость -
и не анализируя из-за чего и почему необходимо поднимать пенсионный возраст.
Нужно спасти отцов-олигархов от антироссийских санкций направленных на них.
халяву? у людей 22 % из заработка отчисляется. это их деньги, а не халява. халявы вы хотите, уже не в первый раз обирая людей
26.07.2018 16:16
- гость -
а вы батенька наверное партийный, ЕР служишь
"Большинство не образованные, опускающиеся люди. Вы все будете голосовать за халяву, не вдаваясь в подробности и не анализируя из-за чего и почему необходимо поднимать пенсионный возраст."
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вот неофициальная позиция властей. однако когда надо голосовать за них эти "умники" про это как бы забывают
> Наталью Поклонскую в президенты - молодец
Правду говорят - коротка память у избирателя.
26.07.2018 16:20
- гость -
Нужно спасти отцов-олигархов от антироссийских санкций направленных на них.
Да при чем здесь отцы-каких-то-олигафренов. У них то бабок хватает.
26.07.2018 16:26
- гость -
халяву? у людей 22 % из заработка отчисляется. это их деньги, а не халява. халявы вы хотите, уже не в первый раз обирая людей
Сколько ты заработал? Сколько денег ты заработал официально? Твои 22% укатятся сильно вниз. А твой сосед вообще не работал, а ему тоже пенсию дадут. Вот уже вы вдвоем наработали на -10%. т.е. Если вы оба доживете до пенсионного возраста - вы начнете приносить убытки.
26.07.2018 16:45
- гость -
Гранштейн охолонись и соседа своего охолони
26.07.2018 16:31
Гонец из Пензы
К сожалению к власти не имею отношение. Наемный работник. Вношу свой посильный вклад в повышение пенсионного возраста, не возникая, как и вы же, из-за того что не все доходи белые...
> Вы все будете голосовать за халяву, не вдаваясь в подробности и не анализируя из-за чего и почему необходимо поднимать пенсионный возраст.
Да-да, нам потом так же доходчиво объяснят, что работать надо не 8 часов, а 10, а то и 12. А потом убедят в необходимости и полезности детского труда.
Ведь кроме как ужимания расходов, затягивания пояса, экономии на всём, на чём можно, ведь нету больше других путей поддержания экономики.
> У них то бабок хватает.
Бабок не хватает никому и никогда.
26.07.2018 16:49
- гость -
Наемный работник.
Кем трудишься?
Вот и слился наёмный работничек из Администрации))
26.07.2018 16:56
- гость -
АдминиСрацию вы мне приписали. У вас все кто умнее вас - администрация, начальник, бригадир....
Железняк умно рассуждал, имел свое интересное мнение по многим вопросам.
Мне жаль, что он уходит. На его место придут молодые , безбашенные протеже этого Турчака, и такое нам наделают....