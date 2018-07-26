Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию, пишет РБК со ссылкой на свои источники в партии власти.
Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он не пришел на заседание потому, что взял больничный. Отсутствие Железняка связали с нежеланием поддерживать законопроект. Ранее сообщалось, что неявка столь высокопоставленного единоросса может грозить ему отставкой с партийного поста.
Отмечается, что руководство "Единой России" намерено удовлетворить заявление Железняка. Официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет, подчеркивают источники.
Как сообщают источники, незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Они утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Также отмечается, что позиция Железняка стала неожиданной для руководства партии.
За законопроект о повышении пенсионного возраста, помимо Железняка, не голосовали еще четыре депутата от "Единой России" — Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Николай Борцов и Дмитрий Юрков. Они также отсутствовали на заседании и свою неявку объяснили командировкой, отпуском и болезнью. Единственный депутат от "Единой России", который проголосовал против законопроекта, — Наталья Поклонская.
Комментарии
какой умный человек теперь к дочкам поедет а Англию, Швейцарию, а вы держитесь тут!
Технично срулил, вовремя и без последствий.
на его руках нет пенсий
Ну слава богу хоть один подал в отставку самостоятельно - по зомбоящику столько врал теперь за правду будет бороться на корню все знает.
Может хлопец знает больше других, а все было затеяно для того чтобы вождю рейтинг поднять...
Наталью Поклонскую в президенты - молодец
Референдум!!! Согласно конституции РФ. Или она у нас с 2000 года не действует?
Не жалко, пускай отдыхает, ему и пенсии не надо.