Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой

Бывший министр обороны, ныне индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков впервые прокомментировал сообщения о его свадьбе с бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, пишет РБК.
"Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", — ответил он на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, ранее распространенная телеведущим Андреем Малаховым.
Малахов 14 июля в своей авторской колонке журнала StarHit написал, что Васильева и Сердюков поженились. Он признался, что переживает за их брак, поскольку после интервью с бывшей чиновницей оставил у нее дома свой галстук. "Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", — пошутил Малахов.
Сердюков покинул пост главы Минобороны после раскрытия схемы хищений в ведомстве. В 2012 году было возбуждено уголовное дело. Главной фигуранткой стала Васильева, которая тогда занимала пост главы имущественного департамента Министерства обороны. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, однако вскоре освободили условно-досрочно.
Комментарии
Герой нашего времени.
какой дурак женится на любовнице? это бывает только в сказках. малахов прост прикалывается
россия, чем больше своровал тем меньше отсидел
Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, однако вскоре освободили условно-досрочно.
Суть российского правосудия вот в этом абзаце
а Сенцов, который ничего не сделал, сидит. присоединили человека вместе с полуостровом и посадили за то что он не согласен.