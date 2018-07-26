Сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО переносятся с лета на осень, поскольку регулятор технически не успевает зарегистрировать нормативный акт в Минюсте, пишет РБК со ссылкой на заявление Центробанка.
Как поясняется, ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте нормативный акт, касающийся расширения тарифного коридора ОСАГО. Повышение тарифов ОСАГО будет перенесено с лета на начало осени, заявил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.
"Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени", — отметил Габуния.
Он подчеркнул, что сдвиг сроков носит технический характер: "То, что мы начали делать, мы еще не доделали".
Центробанк 14 июня опубликовал проект указания предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии. Планировалось, что новые тарифы вступят в силу летом.
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