Пиццерий сегодня много, а вот по-настоящему хорошей пиццей могут удивить немногие. Компания PIZZA-TERRA появилась в Барнауле совсем недавно, но уже успела завоевать любовь почитателей пиццы. Уникальная пицца, приготовленная из высококачественных ингредиентов, итальянской муки, специальных итальянских дрожжей и оливкового масла Extra Virgin, пришлась по вкусу барнаульцам и гостям краевой столицы.

Секрет успеха

Делая ставку на качестве, исключив экономию на ингредиентах, PIZZA-TERRA успешно заняла свою нишу в сфере приготовления и доставки пиццы. Люди с удовольствием отдают предпочтение вкуснейшим и ароматным блюдам, приготовленным в итальянских печах по итальянской рецептуре.

"На производстве мы используем только качественные натуральные продукты: настоящий бекон, натуральные сыры, а не сырные продукты, сами делаем соус из свежих томатов и не добавляем кетчуп. Мы также не используем дешевые колбасные изделия, содержащие химические усилители вкуса и консерванты. В результате клиент получает вкусную, легкую пиццу, которая не вызывает чувства тяжести и переедания. Здоровая пища с качественными ингредиентами – это то, чем мы руководствуемся при приготовлении продукта", — рассказали в PIZZA-TERRA.

По-итальянски изящна

Пицца от PIZZA-TERRA придется по вкусу даже самому взыскательному гурману. Каждый непременно найдет в меню подходящий для себя вариант. Для вас огромное разнообразие рецептов и сочетаний вкусов: от классической до оригинальной пиццы.

Вот лишь часть того, что предлагает меню PIZZA-TERRA:

Томато с подвяленными помидорами, сырокопченой колбасой, острым перчиком и пармезаном;

Горгонзола с грушей, грецким орехом, сливочным сыром, сыром Горгонзола и мятой;

Гавайская с нежным сырно-сливочным соусом, ананасом, беконом и курочкой;

Острая с беконом, колбаской Пепперони, сыром Моцарелла и перчиком по желанию.

Вся пицца выпекается на свежайшей основе, приготовленной из специальной смеси итальянской муки, натурального оливкового масла и дрожжей из Италии. Легкая и хрустящая, запеченная на камне, она просто тает во рту.

Доставка

Знаете ли вы о том, что на родине пиццы, в Италии, не существует доставки пиццы, поскольку хороша она в свежем виде, сразу из печи? Но, учитывая российские привычки и потребительский спрос, PIZZA-TERRA организовала доставку пиццы домой или в офис заказчика.

Вкуснейшую пиццу вы можете попробовать уже сейчас. Просто выберите понравившийся вариант в меню на сайте компании и оформите заказ либо позвоните по указанному телефону и назовите оператору выбранный вами продукт. Также можно самостоятельно забрать готовую продукцию в течение 20 минут после заявки.

Итальянская мука, итальянские технологии, итальянские печи – настоящая итальянская пицца для вас.

PIZZA-TERRA:

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72, офис 201

Телефон доставки: 8 (3852) 25-02-03

Сайт компании

Инстаграм

ООО "Экотрейд" ОГРН: 1152225024940