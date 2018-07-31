Пиццерий сегодня много, а вот по-настоящему хорошей пиццей могут удивить немногие. Компания PIZZA-TERRA появилась в Барнауле совсем недавно, но уже успела завоевать любовь почитателей пиццы. Уникальная пицца, приготовленная из высококачественных ингредиентов, итальянской муки, специальных итальянских дрожжей и оливкового масла Extra Virgin, пришлась по вкусу барнаульцам и гостям краевой столицы.
Секрет успеха
Делая ставку на качестве, исключив экономию на ингредиентах, PIZZA-TERRA успешно заняла свою нишу в сфере приготовления и доставки пиццы. Люди с удовольствием отдают предпочтение вкуснейшим и ароматным блюдам, приготовленным в итальянских печах по итальянской рецептуре.
"На производстве мы используем только качественные натуральные продукты: настоящий бекон, натуральные сыры, а не сырные продукты, сами делаем соус из свежих томатов и не добавляем кетчуп. Мы также не используем дешевые колбасные изделия, содержащие химические усилители вкуса и консерванты. В результате клиент получает вкусную, легкую пиццу, которая не вызывает чувства тяжести и переедания. Здоровая пища с качественными ингредиентами – это то, чем мы руководствуемся при приготовлении продукта", — рассказали в PIZZA-TERRA.
По-итальянски изящна
Пицца от PIZZA-TERRA придется по вкусу даже самому взыскательному гурману. Каждый непременно найдет в меню подходящий для себя вариант. Для вас огромное разнообразие рецептов и сочетаний вкусов: от классической до оригинальной пиццы.
Вот лишь часть того, что предлагает меню PIZZA-TERRA:
- Томато с подвяленными помидорами, сырокопченой колбасой, острым перчиком и пармезаном;
- Горгонзола с грушей, грецким орехом, сливочным сыром, сыром Горгонзола и мятой;
- Гавайская с нежным сырно-сливочным соусом, ананасом, беконом и курочкой;
- Острая с беконом, колбаской Пепперони, сыром Моцарелла и перчиком по желанию.
Вся пицца выпекается на свежайшей основе, приготовленной из специальной смеси итальянской муки, натурального оливкового масла и дрожжей из Италии. Легкая и хрустящая, запеченная на камне, она просто тает во рту.
Доставка
Знаете ли вы о том, что на родине пиццы, в Италии, не существует доставки пиццы, поскольку хороша она в свежем виде, сразу из печи? Но, учитывая российские привычки и потребительский спрос, PIZZA-TERRA организовала доставку пиццы домой или в офис заказчика.
Вкуснейшую пиццу вы можете попробовать уже сейчас. Просто выберите понравившийся вариант в меню на сайте компании и оформите заказ либо позвоните по указанному телефону и назовите оператору выбранный вами продукт. Также можно самостоятельно забрать готовую продукцию в течение 20 минут после заявки.
Итальянская мука, итальянские технологии, итальянские печи – настоящая итальянская пицца для вас.
PIZZA-TERRA:
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72, офис 201
Телефон доставки: 8 (3852) 25-02-03
Сайт компании
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Комментарии
Очень странная реклама.. на сайте нет ни одной из перечисленных в рекламе пицц. Очень скудный ассортимент, увы
Фото пицц ужасное, если пицца такая, то это фиаско. Какая-то овально подобная, есть с КАРТОШКОЙ???? серьезно это итальянская пицца. Доставка вообще убила ценой.
Пицца там офигенная, брал.
Да, по форме овальная, потому что выпекается на каменной лопатке в печи. Ингридиенты, чувствуется, качественные. Отсюда и ценник.
Очень прикольный томатный соус, дополнительно в баночке надо брать, там свежие протертые томаты, базилик, чеснок.
Мне понравилась пицца со слабосоленым лососем и классическая пеперони.
Понятно, что большинству надо поболее и подешевле. Вам тогда в что-то наподобие Грильницы. Там дешево и много, там отоваривается школоло.
Как говорил товарищ Саахов:
Э нет, terrapizza не надо, terrapizza не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!
Я тоже заказывала пиццу с лососем, мне маленький кусочек достался, дети все сьели. Там же покупала основу, делали сами пиццу. Тесто шикарное, ингредиенты согласно с тем что качественные и это видно! Никакая грильница не сравниться с ними, очень вкусно! Молодцы!
ну вот и работники пиццерии подтянулись с хвалебными одами
31.07.2018 10:07
- гость -
Я работник пиццерии?
Да ладно) Знать буду)
Грантштейн- пиццепек!))
Ограниченное мышление некоторых комментаторов не позволяет им подумать, что хороший отзыв может написать обычный человек )). Если хороший, значит сами пишут... Прикольно