Огромный карстовый провал образовался 24 июля на поле рядом с деревней Неледино в Нижегородской области. Его глубина — 50 метров, а диаметр — 32 метра, пишет "НН.ру".
Карстовая воронка — это провал грунта, который образуется в результате размывания почвы и горной породы грунтовыми водами.
Карстовый провал возник на фермерском поле вчера в двух километрах от деревни Неледино в Шатковском районе Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Провал произошел на поле, где рядом нет жилых домов, поэтому погибших и пострадавших нет. О провале сообщил сам владелец земельного участка.
Органы местного самоуправления уже поработали в зоне провала: организовали работы по ограждению оврага, выставили предупреждающие аншлаги и провели информирование людей.
Сейчас на месте работают представители ЦУКСа ГУ МЧС по Нижегородской области, которые с помощью дрона проводят обследования, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся своды.
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