Закон о повышении ставки НДС прошел третье чтение в Госдуме. О планах повысить ставку глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Уже через два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. В июле документ прошел первое и второе чтение.
Рассказываем, когда, на сколько и для чего повышают НДС.
К таким процессам относятся:
- работа органов госвласти, которая относится к прямым её обязанностям;
- процесс покупки и приватизации муниципальных и госпредприятий;
- инвестирование;
- реализация земельных участков;
- передача денег предприятиям, работающим на некоммерческой основе.
Чем грозит повышение НДС до 20 %?
В Совете Федерации РФ отметили, что потребители "жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг и других защищенных, чувствительных статей для населения" не должны ощутить 2%-ный рост ставки НДС.
Да, предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, которые уплачены при покупке товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
Закон продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь. Кроме того, устанавливает такую же ставку для авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Нулевая ставка НДС при авиаперелетах устанавливается до 2025 года и на рейсы в Калининградскую область.
Комментарии
Правильно, давить нужно постепенно, смазывая отверстие всякими мундиалями, ОИ и прочим пристижемнамиравойарени. Молодцы.
Из статьи выходит, что инициаторы Путин и Медведев, а спишут все на неизвестных либералов - или эта парочка и есть те самые либералы?
в 2012 году были майские указы где отчет о выполненной роботе у ВВ хвалиться ничем ???