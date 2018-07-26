Полицейский на BMW устроил ДТП с микроавтобусом с четырьмя погибшими

На Кубани полицейский за рулем автомобиля BMW на встречной полосе столкнулся с пассажирской "Газелью", в результате чего погибли четыре человека, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
ДТП произошло в Крымском районе в 04.20 мск в четверг. Погибли четыре человека, пятеро с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, еще семь обратились за медицинской помощью.
"Следственный отдел по Крымскому району краевого управления СК РФ проводит доследственную проверку по сообщению о ДТП, в результате которого погибло четыре человека. По предварительным данным, BMW, за рулем которого находился сотрудник отдела МВД России по Крымскому району, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей на полевые работы", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП оба водителя и двое пассажиров "Газели" погибли на месте, остальные пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу.
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