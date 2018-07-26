В Москве состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза по итогам чемпионата мира — 2018, в ходе которого прояснилась судьба Станислава Черчесова у руля сборной России, сообщает "Газета.Ru".
Новый контракт Черчесова со сборной России будет подписан на два года с возможностью продления на аналогичный срок. Отмечается, что РФС признал результаты сборной России на ЧМ-2018 успешными.
Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что сборная России согласовала с Черчесовым продление контракта. "Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок", — отметил он.
54-летний Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала ЧМ-2018.
Напомним, что Черчесов вошел в список претендентов на звание "Тренер года" по версии FIFA.
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