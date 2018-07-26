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Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о грядущих перекрытиях дорог под Барнаулом в связи с плановым движением военных колонн.
Так, по информации краевой ГИБДД, 31 июля с 15:40 до 17:50 будет временно ограничено движение на автодороге "Фирсово – Рассказиха (н.п. Рассказиха)".
В этот же день с 21:40 до 22:50 будет временно ограничено движение на автодороге "Фирсово – Рассказиха (н.п. Бобровка)".
С 21:40 до 23:50 временно ограничат движение на автодороге "Фирсово – Бобровка – н.п. Лесное".
2 августа с 21:40 до 01:20 3 августа будет временно ограничено движение на автодороге "(н.п. Рассказиха) Рассказиха – Фирсово – н.п. Лесное".
Также с 21:40 до 00:40 03 августа временно ограничат движение на дороге "(н.п. Бобровка) Бобровка – Фирсово – н.п. Лесное".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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