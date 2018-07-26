Администрация Горно-Алтайска не разрешила КПРФ провести митинг против повышения пенсионного возраста на центральной площади города, об этом Службе Новостей FM-Продакшн сообщила начальник городского комитета информационной политики и связей с общественностью Динара Култуева.
КПРФ планировала провести митинг на площади Ленина в субботу, 28 июля. Но в администрации не согласовали место для акции.
По словам Динары Култуевой, здесь митинги проводить запрещено. Коммунистам предложили перенести мероприятие в другое место — городской парк. Но КПРФ оно не устраивает. Первый секретарь горкома КПРФ Анна Черепанова отметила, что площадка небезопасна и не сможет принять нужное число участников. А ожидают коммунисты до трех тысяч человек.
"Там расположена высоковольтная будка, газовое оборудование. Это может быть небезопасно", — сказала она.
В партии намерены перенести митинг на четвертое августа.
Отметим, что серия акций протеста прошла уже в нескольких районах Республики Алтай, а также в городах и районах Алтайского края.
Комментарии
Властям чихать на недовольство народа
На прошлой недели купил Там местные газеты. ЛИСТОК и Чемальский вестник. Редакция всех чепушит и в хвост и в гриву. Фото и фамилии всех врагов народа размещены.Всех депутатов проголосовавших за повышение возраста. Бердникова чепушат как прохиндея и афериста. В Наших газетах такого нет. А там прям откровенно поливают в печати.Всему правительству достаётся. Будет возможность купите и почитайте.
Кому эти митинги нужны? Толку то от них? Полезным бы чем-нибудь занялись .
С какого перепуга запрещают мирные митинги? Вообще-то , это незаконно.
Ну так они и не запрещают вроде, а просто предложили другое место проведения... подальше от глаз людских(((
26.07.2018 17:40
Гость
это тоже незаконно. Без объяснения причин. А просто "потому, что нельзя" - не канает.