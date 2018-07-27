Проект "Мобильный репортер" информационный портал Amic.ru совместно с компанией "МегаФон" запустил в июне этого года.
По условиям проекта, снятый очевидцами эксклюзивный видеоролик или фотоматериал может попасть на региональный информационный портал Amic.ru.
Напомним, если вы стали очевидцем каких-то событий — происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных природных явлений, ЧП, ярких эпизодов на улице города и т. д., немедленно снимайте это!
Теперь вы можете прислать видео или фото нажатием лишь одной кнопки!
Как это сделать?
1. Вы открываете на вашем сотовом телефоне мобильную версию сайта Amic.ru и "заходите" в любую новость;
2. Ищете в конце кнопку "мобильный репортер";
3. Нажимаете на нее...
4. ...и все — вы уже на связи с Amic.ru в WhatsApp
5. Прикрепляйте фото, видео, пишите коротко сообщение о событии и нажимайте кнопку "Отправить".
Дерзайте! И ваша новость попадет на сайт Amic.ru, о вас узнают сотни жителей Алтайского края и других регионов России.
А автор лучшего в июле ролика (по мнению редакции) совсем скоро получит денежный приз от Amic.ru и подарок от компании "МегаФон"!
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