Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 106 квадратных метров продают в Барнауле за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится в центре города в кирпичном доме на улице Папанинцев. "Элитный дом с закрытой территорией, большая детская площадка, консьерж, охрана, подземная парковка. Отличный ремонт (паркетный пол, квартира полностью с мебелью и бытовой техникой (большой холодильник, стиральная машина, водонагреватель)", — отмечает автор объявления.
В квартире имеется два санузла, установлены счетчики.
Особенностью жилья является огромный аквариум в гостиной.
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