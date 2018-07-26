Редакция российского издания Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников журнала.
Как сообщается, 25 июля редакция получила из печати свежий номер Forbes за август, где не обнаружила статьи "Дела семейные" о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей.
Статья была сверстана и сдана в номер, который был утвержден и.о. главного редактора Forbes Николаем Мазуриным, рассказал один из источников. Но в итоге в печатном номере журнала вышел совсем другой текст. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина, сообщили источники.
Поэтому Мазурин и обратился в прокуратуру. По мнению редакции, такие действия нарушают закон о СМИ, в частности, ст. 19, по которой никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции.
Мазурин подтвердил "Ведомостям", что от своего лица подал заявление в прокуратуру и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ в связи с невыходом статьи о Магомедовых: "В прокуратуру мы пришли вместе с авторами статьи".
На собрании редакции Мазурин показал коллегам само заявление и штамп о принятии документа прокуратурой, рассказал источник.
Редакция не знает, кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло. В заявлении журналисты просят установить, кто это был.
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