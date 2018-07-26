20-летняя Анастасия Малышева - бывшая участница шоу "Танцы" на ТНТ, у которой есть свой сайт, танцевальная студия и два популярных аккаунта в Instagram (1,3 млн и 368 тыс. подписчиков), оказалась в центре скандала, сообщает LIFE.
Недавно девушка отдыхала в Казани. Сначала она поделилась в соцсети фотографией в коротком топе и шортах, а после опубликовала ролик с танцами.
Они с хореографом Артемом Исаковым и артистом Warner Music Димой Дипсаем исполнили номер, который в том числе включал в себя элементы популярного сейчас тверка.
Пользователи соцсети обратили внимание на то, что все это происходило на фоне мечети Кул-Шариф. И в комментариях разразилась полемика насчет того, не оскорбительно ли танцевать на фоне религиозного объекта. Ролик набрал уже около 700 тысяч просмотров.
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